Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Panen Raya di Bangka Selatan, Pusri Palembang Dukung Swasembada Pangan

Pusri gelar Panen Raya di Bangka Selatan hasilkan 8 ton/ha, wujudkan swasembada pangan berkelanjutan lewat Program Makmur dan teknologi modern
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:00
Share
Dorong Swasembada Pangan, Pupuk Sriwijaya Gelar Panen Raya di Bangka Selatan
Dorong Swasembada Pangan, Pupuk Sriwijaya Gelar Panen Raya di Bangka Selatan
Ringkasan Berita
  • PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengadakan Panen Raya Padi di Bangka Selatan, yang dihadiri oleh berbagai pihak strategis.
  • Melalui Program Makmur - Agrosolution, Pusri memberikan pendampingan intensif kepada petani dengan prinsip sustainable farming, meningkatkan produktivitas hingga 8 ton per hektare.
  • Pusri mendorong penggunaan produk unggulan seperti Pupuk Hayati Bioripah dan pupuk mikro Nutremag untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANGKA SELATAN – PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), sebagai anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Panen Raya Padi secara simbolis yang berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, di Hamparan Sungai Ulim, Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak strategis, di antaranya Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, Penanggung Jawab Satgas Swasembada Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Kepala BRMP Padi), M. Thamrin, SVP Transformasi Bisnis Pusri, Agus Waluyo perwakilan dari Bulog, unsur TNI dan Polri, serta para petani Gapoktan Dungun Raya.

Panen raya ini sekaligus menjadi momentum peringatan bulan Kemerdekaan RI ke-80 dengan mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Tema tersebut selaras dengan semangat Pusri dalam mendorong swasembada pangan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian sebagai komoditas strategis nasional.

Melalui Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) – Agrosolution, Pusri memberikan pendampingan intensif kepada petani berbasis prinsip pertanian berkelanjutan (Sustainable Farming).

Demplot padi dalam program ini telah dimulai sejak tahap pra-tanam hingga panen, dengan hasil panen mencapai 8 ton per hektare—sebuah pencapaian yang menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.

“Kami berkomitmen untuk hadir langsung di lapangan bersama para petani, memberikan solusi pertanian yang holistik dan berkelanjutan. Panen Raya hari ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara Pusri, pemerintah daerah, dan petani mampu menghasilkan produktivitas padi yang tinggi serta mendorong ketahanan pangan nasional,” terang Agus Waluyo, SVP Transformasi Bisnis Pusri.

Proses pendampingan dilakukan secara menyeluruh oleh tim ahli termasuk Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si., Direktur Pupuk Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, dengan mengimplementasikan pendekatan SID (Survey, Identifikasi, dan Design). Teknologi pertanian modern diterapkan mulai dari pengolahan tanah, pemilihan benih unggul, pola tanam, pengendalian hama, hingga pemupukan.

Dalam program ini, para petani juga didorong untuk menggunakan produk unggulan Pusri seperti Pupuk Hayati Bioripah dan pupuk mikro Nutremag, yang terbukti meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future
Premium
4 jam yang lalu

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menapaki Usia 51 Tahun, Dapensri Tingkatkan Sinergi dan Integrasi

Menapaki Usia 51 Tahun, Dapensri Tingkatkan Sinergi dan Integrasi

PUSRI Gelar Do’a Bersama 250 Anak Yatim Kampung Sehati

PUSRI Gelar Do’a Bersama 250 Anak Yatim Kampung Sehati

Peduli Lingkungan, Pusri Gelar Pelatihan & Aksi Bersih Desa di Pagar Alam

Peduli Lingkungan, Pusri Gelar Pelatihan & Aksi Bersih Desa di Pagar Alam

Pupuk Indonesia Dukung Penuh Program Swasembada Gula Nasional

Pupuk Indonesia Dukung Penuh Program Swasembada Gula Nasional

Pusri Pamerkan Produk UMKM Binaan di Rakor PKK Sumsel 2025

Pusri Pamerkan Produk UMKM Binaan di Rakor PKK Sumsel 2025

Pupuk Indonesia, PLN, and BRI Deposit Trillions to Bond Investors

Pupuk Indonesia, PLN, and BRI Deposit Trillions to Bond Investors

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Panen Raya di Bangka Selatan, Pusri Palembang Dukung Swasembada Pangan
Kabar Sumatra
56 menit yang lalu

Panen Raya di Bangka Selatan, Pusri Palembang Dukung Swasembada Pangan

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar
Kabar Sumatra
10 jam yang lalu

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional
Kabar Sumatra
05 Agt 2025 | 20:10 WIB

Gubri Abdul Wahid Raih BWI Awards 2025 Kategori Indeks Wakaf Nasional

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Pemprov Kepri Dukung Misi Pengobatan Warga Gaza di Pulau Galang

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025
Kabar Sumatra
06 Agt 2025 | 13:41 WIB

Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen di Triwulan II - 2025

Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam
Bisnis Sumatra
11 jam yang lalu

Perkuat Ekosistem Industri Halal, BCA Gelar Sertifikasi Halal 300 UMKM di Batam

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

2

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

3

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji

4

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau

5

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonom Bank Mandiri Nilai Riau Punya Modal Kuat Jadi Pilar Ekonomi Nasional

2

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

3

Wamenaker Datangi PT Bumi Sarimas Indonesia soal Nasib Buruh tak Digaji

4

Gotong-royong Produksi Pupuk Organik, Desa Padang Toboh Ulakan Kini Tercipta Ekosistem Hijau

5

Meraup Cuan dari Tradisi Bidar