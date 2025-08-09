Panen Raya di Bangka Selatan, Pusri Palembang Dukung Swasembada Pangan

Pusri gelar Panen Raya di Bangka Selatan hasilkan 8 ton/ha, wujudkan swasembada pangan berkelanjutan lewat Program Makmur dan teknologi modern

Bisnis.com, BANGKA SELATAN – PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), sebagai anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Panen Raya Padi secara simbolis yang berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, di Hamparan Sungai Ulim, Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak strategis, di antaranya Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, Penanggung Jawab Satgas Swasembada Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung (Kepala BRMP Padi), M. Thamrin, SVP Transformasi Bisnis Pusri, Agus Waluyo perwakilan dari Bulog, unsur TNI dan Polri, serta para petani Gapoktan Dungun Raya.

Panen raya ini sekaligus menjadi momentum peringatan bulan Kemerdekaan RI ke-80 dengan mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Tema tersebut selaras dengan semangat Pusri dalam mendorong swasembada pangan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian sebagai komoditas strategis nasional.

Melalui Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) – Agrosolution, Pusri memberikan pendampingan intensif kepada petani berbasis prinsip pertanian berkelanjutan (Sustainable Farming).

Demplot padi dalam program ini telah dimulai sejak tahap pra-tanam hingga panen, dengan hasil panen mencapai 8 ton per hektare—sebuah pencapaian yang menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.

“Kami berkomitmen untuk hadir langsung di lapangan bersama para petani, memberikan solusi pertanian yang holistik dan berkelanjutan. Panen Raya hari ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara Pusri, pemerintah daerah, dan petani mampu menghasilkan produktivitas padi yang tinggi serta mendorong ketahanan pangan nasional,” terang Agus Waluyo, SVP Transformasi Bisnis Pusri.

Proses pendampingan dilakukan secara menyeluruh oleh tim ahli termasuk Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si., Direktur Pupuk Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, dengan mengimplementasikan pendekatan SID (Survey, Identifikasi, dan Design). Teknologi pertanian modern diterapkan mulai dari pengolahan tanah, pemilihan benih unggul, pola tanam, pengendalian hama, hingga pemupukan.

Dalam program ini, para petani juga didorong untuk menggunakan produk unggulan Pusri seperti Pupuk Hayati Bioripah dan pupuk mikro Nutremag, yang terbukti meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara optimal.