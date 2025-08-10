Transaksi QRIS di Sumbar Capai Rp3,15 Triliun hingga Juni 2025

PQN 2025 di Padang sukses dengan transaksi QRIS Rp3,15 triliun hingga Juni, melibatkan 624.737 merchant dan 930.236 pengguna, dorong budaya cashless di Sumbar.

Bisnis.com, PADANG - Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025 yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatra Barat, mendapat sambutan dan kolaborasi yang positif.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Dandy Indarto Seno mengatakan PQN 2025 hadir sebagai wujud komitmen untuk mempercepat adopsi sistem pembayaran digital di seluruh Indonesia, termasuk di Ranah Minang.

Dia menyebutkan PQN diselenggarakan serentak mulai 11 hingga 16 Agustus 2025 di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Sedangkan di Padang, pekan QRIS Nasional kali ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Padang yang ke-356 dengan tema Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City.

Menurutnya kolaborasi itu mencerminkan kebanggaan terhadap kekayaan kuliner dan budaya lokal, yang kini semakin diperkaya oleh ekosistem pembayaran digital. "Pengguna QRIS di Sumbar terbilang sangat tinggi, posisi hingga Juni 2025 transaksinya mencapai Rp3,15 triliun," ujarnya.

Dandy menjelaskan data capaian QRIS Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar hingga bulan Juni 2025, jumlah merchant telah mencapai sebanyak 624.737 merchant atau sebesar 93,88% dari target 2025 sebesar 628.835 merchant.

Sementara itu, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 930.236 pengguna, atau setara dengan 93,25% dari target tahunan sebesar 932.221 pengguna. Volume transaksi QRIS tercatat sebesar 26,27 juta transaksi, atau 65,87% dari target 2025 sebanyak 39,87 juta transaksi atau senilai Rp 3,15 triliun.

"Pencapaian ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku UMKM di Sumbar semakin aktif bertransaksi secara cashless, memberikan harapan besar untuk terus memperkuat ekosistem pembayaran digital di daerah ini," jelasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian PQN 2025, berbagai kegiatan menarik telah disiapkan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya adalah onboarding merchant dan pengguna baru, sosialisasi dan edukasi mengenai digitalisasi sistem pembayaran di sekolah, pasar, dan perkantoran, serta showcase QRIS Experience yang melibatkan berbagai UMKM binaan.

Selain itu, kerjasama dengan Bapenda Kota Padang dan Dirlantas Provinsi Sumatera Barat telah menghasilkan penyediaan Mobil Pembayaran PBB dan Samsat Keliling, serta berbagai lomba kreatif seperti QRIS Photo Hunt, Video & Poster Kreatif bertema Digitalisasi Pembayaran dan Pelindungan Konsumen.

Pada minggu ketiga Agustus 2025, akan dilaksanakan lomba nasional QRIS Jelajah Budaya Indonesia yang akan diadakan di empat kota di Sumbar, mulai dari Padang, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Sawahlunto.

Selama PQN 2025, berbagai insentif spesial juga hadir untuk meningkatkan memotivasi masyarakat bertransaksi digital. Di antaranya, pembayaran Rp80 menggunakan QRIS untuk penumpang TransPadang Koridor 1 pada 17 Agustus 2025, bonus suvenir untuk pembayaran PBB & PKB menggunakan QRIS bersama Bapenda Kota Padang dan Samsat Provinsi, serta program “Serba Rp80 menggunakan QRIS” di stan UMKM Bank Indonesia.

Di Suzuya Stasiun Padang, masyarakat yang melakukan transaksi di atas Rp250.000 menggunakan QRIS pada jam tertentu juga berkesempatan mendapatkan bonus sembako.

Oleh karena itu, pekan QRIS Nasional diharapkan dapat mempercepat adopsi QRIS dan memperkuat budaya cashless di Sumbar. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, perbankan, UMKM, dan masyarakat, Sumbar dapat menjadi pionir pembayaran non-tunai yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal).

Kemudian pekan QRIS Nasional 2025 diharapkan menjadi langkah awal yang besar untuk mendorong digitalisasi di Sumbar. Untuk itu, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan ini, menjadikan transaksi digital sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari.