HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi nyata di bidangnya masing-masing.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:10
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyerahkan penghargaan ke Bidan Dona Lubis usai pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI di Kota Padang./Istimewa
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyerahkan penghargaan ke Bidan Dona Lubis usai pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI di Kota Padang./Istimewa

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memberikan penghargaan kepada 3 orang tokoh di daerah itu pada momentum peringatan HUT ke-80 RI karena dinilai berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi nyata di bidangnya masing-masing.

“Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian kolektif dengan mempertimbangkan banyak aspek. InsyaAllah objektif, dan yang terpilih adalah orang-orang yang tepat,” katanya, Minggu (17/8/2025).

Adapun tiga tokoh yang menerima penghargaan itu di antaranya, mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani, yang dinilai telah berjasa dalam infrastruktur jalan di Sumbar.

Kemudian ada Basrizal Koto pengusaha Minang yang banyak berinvestasi di Sumbar. Serta ada bidan Dona Lubis yang dinobatkan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Provinsi Sumbar tahun 2025, dan Dona diketahui viral di media sosial setelah berenang untuk menyebrangi sungai demi tugasnya di salah desa di Kabupaten Pasaman.

Salah seorang penerima penghargaan, Thabrani capaian yang diraih selama bertugas bukan hasil kerja pribadi, melainkan buah kerja kolektif banyak pihak.

“Semua capaian itu adalah hasil kerja bersama. Saya hanya mengorkestrasi. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua dalam membangun daerah. Terkait penghargaan ini, saya ucap terima kasih,” ungkapnya.

Selanjutnya Basrizal Koto mengaku tidak menyangka akan menerima penghargaan dari pemerintah, menurutnya hal ini akan menjadi dorongan bagi dirinya dan para pelaku usaha lain untuk terus berbuat bagi daerah.

“Kilami akan terus menggerakkan ekonomi Sumbar. Tidak berhenti di Basko City Mall, tetapi akan berlanjut, Inshaa Allah,” ujarnya.

Sementara itu, Bidan Dona Lubis menilai apresiasi ini akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan pengabdian dan kinerja di bidang kesehatan.

“Saya tidak pernah menyangka akan mendapat penghargaan dari Pemprov Sumbar. InsyaAllah ini menjadi pemicu semangat untuk bekerja lebih baik,” ucapnya.

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Topik

