Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo

Upacara kenaikan bendera ini rutin diadakan tiap tahun. Dan tahun 2025 ini sangat istimewa, karena menandai kebangkitan ekonomi Batam pasca Covid-19.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 17:02
Upacara Kenaikan Bendera di Kawasan Industri Batamindo diikuti buruh dari 72 perusahaan. /Bisnis-Rifki
Upacara Kenaikan Bendera di Kawasan Industri Batamindo diikuti buruh dari 72 perusahaan. /Bisnis-Rifki

Bisnis.com, BATAM - Ribuan buruh melaksanakan upacara kenaikan bendera merah putih di lapangan Kawasan Industri (KI) Batamindo, Minggu pagi (17/8/2025).

Total jumlah peserta yang mengikuti perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia ini mencapai 2.444 orang. Adapun para buruh berasal dari 72 tenant perusahaan industri yang ada di Batamindo.

"Bukan hanya buruh, tapi upacara ini diikuti juga oleh aparat, pemerintahan, unsur pengusaha dan lainnya," kata General Manager (GM) PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC) selaku pengelola KI Batamindo Mook Soi Wah usai acara.

Mook menjelaskan upacara kenaikan bendera ini rutin diadakan tiap tahun. Dan tahun 2025 ini sangat istimewa, karena menandai kebangkitan ekonomi Batam pasca Covid-19.

"Kegiatan ini sempat berhenti karena Covid-19. Kami rutin menggelarnya untuk mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan dulu," tuturnya.

Mook juga menuturkan untuk membangun Batam sebagai kota investasi dan perdagangan membutuhkan kerja sama antara semua stakeholder terkait.

"Dari pemerintah, pengusaha, serikat kerja, militer, kepolisian, hingga media harus bekerja sama agar Batam bisa jadi lebih baik lagi," ungkapnya.

Dalam upacara yang berlangsung khidmat ini, para pasukan pengibar bendera merah putih ini dipimpin oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 033/Wira Pratama Kolonel Inf I Ketut Mertha Gunarda selaku Inspektur Upacara.

"Seluruh 72 tenant perusahaan dari Batamindo hadir dalam upacara ini. Jumlah karyawan bisa mencapai 42 ribu. Ini potensi yang luar biasa," kata Ketut.

Ketut menegaskan peringatan kemerdekaan bukan hanya seremoni belaka, tapi bagian dari upaya memperkuat persatuan lintas generasi, suku dan budaya di Batam.

Setelah upacara bendera, Batamindo akan melanjutkan rangkaian peringatan HUT ke-80 RI dengan penyelenggaraan Annual Games dari 23 Agustus hingga akhir November 2025.

Annual Games ini melibatkan seluruh perusahaan industri di Batamindo dan akan menjadi pesta rakyat yang mempererat hubungan tenant dan buruh.

KI Batamindo sendiri merupakan kawasan industri pertama dan terbesar di Batam. Kawasan ini didirikan berdasarkan perjanjian kerja sama ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Singapura pada tahun 1989.

Kawasan ini mulai dibangun pada tahun 1990 dan telah berkembang menjadi pusat manufaktur regional dengan banyak merek internasional yang beroperasi di sana.

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Ajijah

