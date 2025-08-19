Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

Undang-undang membatasi efisiensi hanya pada belanja pusat, sementara PMK memperluasnya hingga ke TKD.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:23
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, PADANG - Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tampak berani melawan arus UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. 

Dia mengatakan PMK 56/2025 yang merupakan sebuah peraturan teknis yang dilahirkan menteri, tapi bisa menantang payung hukum yang lahir dari proses politik dan mendapat persetujuan DPR yakni pada UU 62/2024.

“Apakah kita sedang menyaksikan arogansi eksekutif atau justru kelemahan sistem pengawasan hukum? Perlu kita pahami soal poin itu,” katanya, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya akibat hal terjadi ketidakselarasan yang mencolok, dimana undang-undang memberi jaminan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat dipotong kecuali karena sanksi. 

Di sisi lain, PMK membuka celah pemotongan dengan alasan yang longgar seperti infrastruktur atau program non-layanan dasar. UU membatasi efisiensi hanya pada belanja pusat, sementara PMK memperluasnya hingga ke TKD. UU menjamin kepastian arus kas ke daerah, sedangkan PMK menahan hasil efisiensi di tangan pusat. 

“Jadi semua itu menunjukkan satu hal PMK telah menyalip UU dalam substansi kebijakan,” ujarnya.

Baca Juga

Syafruddin menyampaikan melihat kondisi itu, terkesan adanya arogansi eksekutif atau malah lemahnya kontrol. Alasan munculnya pandangan itu, karena eksekutif merasa memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menjalankan APBN. 

Kemudian DPR sering berhenti pada tahap persetujuan anggaran tanpa memastikan implementasinya sesuai amanat undang-undang. Lalu lemahnya mekanisme harmonisasi regulasi membuat peraturan teknis bisa lahir tanpa koreksi yang memadai, sementara dalam kondisi ini, PMK tampil seolah lebih berkuasa daripada UU.

“Kita tidak boleh menyepelekan persoalan ini. Jika sebuah PMK bisa menyalip UU, maka prinsip hierarki hukum runtuh,” sebutnya.

Dikatakannya apabila eksekutif bisa menahan dana transfer tanpa melibatkan DPR, maka mekanisme check and balance kehilangan makna, dan apabila daerah kehilangan kepastian anggaran, maka otonomi fiskal hanya tinggal slogan. Semua ini pada akhirnya merugikan rakyat yang menunggu pelayanan publik dari anggaran negara.

Oleh karena itu, Syafruddin menyatakan perlu untuk bersuara lantang melihat kondisi itu, karena peraturan teknis tidak boleh melampaui undang-undang. 

Begitupun untuk DPR harus wajib memperkuat fungsi pengawasannya, dan publik perlu menuntut transparansi, serta pemerintah pusat harus mengoreksi arogansi regulasi. Harmonisasi menjadi kunci agar kebijakan fiskal berjalan konsisten, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

“Jadi pertanyaan mengapa sebuah PMK berani menantang UU? Tidak bisa dijawab dengan alasan teknis semata. Jawaban sesungguhnya terletak pada keberanian kita sebagai bangsa untuk menjaga marwah hukum dan demokrasi. Bila kita biarkan, PMK menjadi preseden buruk yang mengikis kewibawaan UU. Bila kita lawan, kita sedang menegaskan bahwa hukum tertinggi tetap berada di tangan rakyat melalui wakilnya di DPR,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
21 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

Mayoritas Fraksi di DPR Pertanyakan Alasan Prabowo Pangkas Dana Transfer Daerah

Mayoritas Fraksi di DPR Pertanyakan Alasan Prabowo Pangkas Dana Transfer Daerah

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

Prospek Transaksi Kripto RI Usai Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak Baru

Prospek Transaksi Kripto RI Usai Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak Baru

Aturan Pajak E-Commerce Terbit, Seller Shopee Cs Omzet Rp500 Juta Lebih Kena Pungutan 0,5%

Aturan Pajak E-Commerce Terbit, Seller Shopee Cs Omzet Rp500 Juta Lebih Kena Pungutan 0,5%

Tarif Bea Masuk Barang Bawaan Penumpang Ditetapkan Rata 10%, Ini Alasannya

Tarif Bea Masuk Barang Bawaan Penumpang Ditetapkan Rata 10%, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang
Bisnis Sumatra
10 jam yang lalu

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing
Kabar Sumatra
12 jam yang lalu

Pacu Jalur Mendunia, 16 Duta Besar Bakal Hadir di Kuansing

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Kementerian BUMN Pacu Transformasi Komunikasi Lewat AI

Gebyar Melayu Pesisir 2025, Upaya BI Kepri Tingkatkan Potensi UMKM Lokal
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Gebyar Melayu Pesisir 2025, Upaya BI Kepri Tingkatkan Potensi UMKM Lokal

Inventarisir Sumur Minyak Masyarakat Muba Capai 20.000 Titik
Bisnis Sumatra
12 jam yang lalu

Inventarisir Sumur Minyak Masyarakat Muba Capai 20.000 Titik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

2

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

3

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

4

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

5

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonom: PMK 56/2025 Telah Menyalip Undang-undang, Terkesan Arogansi?

2

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

3

Pemprov Riau Siap Menyambut Tamu Festival Pacu Jalur 2025

4

Wapres Gibran Dijadwalkan Buka Festival Pacu Jalur 2025 di Teluk Kuantan

5

TKD 2026 Turun, Riau Harus Fokus pada Kebutuhan Pembangunan, Bukan Nominal Transfer