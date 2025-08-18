Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

Pemda Sumsel harus selektif alokasikan dana karena kemandirian fiskal rendah dan efisiensi TKD, dengan 90% pendapatan bergantung pada transfer pusat.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:00
Share
Uang lembar rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. / Bloomberg-Brent Lewin
Uang lembar rupiah pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. / Bloomberg-Brent Lewin

Bisnis.com, PALEMBANG — Berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran, terutaa dalam penghematan dana transfer ke daerah (TKD) dinilai menjadi salah satu tantangan yang mengkhawatirkan. 

Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya, Sukanto, memandang langkah efisiensi TKD sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 56/2025, bisa membuat daerah termasuk Sumatra Selatan (Sumsel) kesulitan. 

Hal itu lantaran sebagian besar dana TKD yang digelontorkan ke daerah dialokasikan untuk penggajian atau honor. 

“Dana transfer [TKD] ini kan ada tiga bentuk yakni DAU, DAK dan DBH. Khawatirnya agak ‘kisruh’ di daerah kalau efisiensi terkait dengan dana transfer ini,” katanya kepada Bisnis, pekan lalu. 

Sukanto memandang, kondisi itu juga menjadikan setiap pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas pengalokasian dana.

Pasalnya, jika melihat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Sumsel, rata-rata hanya di bawah 10% sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. 

Baca Juga

“Jadi kemandirian fiskalnya rendah, terus 90% nya mau di-hold [efisiensi]. tentu Pemda harus benar-benar selektif menentukan prioritas,” tuturnya. 

Apalagi, kata dia, beban akan semakin berat di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditarget cukup tinggi mencapai 6%. 

Sukanto menambahkan bahwa alternatif pembiayaan pada proyek-proyek yang mungkin terdampak efisiensi memang dapat dilakukan dari pihak swasta. 

Namun demikian, dia menekankan, kesediaan pihak swasta untuk membiayai setiap proyek tentunya memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya potensi keuntungan yang didapatkan.

“Tapi yang menjadi masalah apakah infrastruktur yang diajukan itu menguntungkan pihak swasta, karena mereka pasti berpikirnya balik modal,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)
Premium
23 menit yang lalu

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
53 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

FISKAL DAERAH : Amunisi Baru Penjabat Daerah

FISKAL DAERAH : Amunisi Baru Penjabat Daerah

Pengelolaan Anggaran Belanja Jawa Tengah Lebih Irit 20-30%

Pengelolaan Anggaran Belanja Jawa Tengah Lebih Irit 20-30%

Dana Hibah jadi Temuan BPK, Gubernur DIY Minta Dibereskan dalam 60 Hari

Dana Hibah jadi Temuan BPK, Gubernur DIY Minta Dibereskan dalam 60 Hari

Saran Ekonom ke Pemda: Lakukan Reprioritas APBD Sikapi Efisiensi

Saran Ekonom ke Pemda: Lakukan Reprioritas APBD Sikapi Efisiensi

Ini Sektor Prioritas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 Jakarta

Ini Sektor Prioritas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 Jakarta

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD
Kabar Sumatra
23 menit yang lalu

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan
Bisnis Sumatra
22 jam yang lalu

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai
Kabar Sumatra
23 jam yang lalu

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo
Kabar Sumatra
23 jam yang lalu

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri
Kabar Sumatra
23 jam yang lalu

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

2

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo

3

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

4

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

5

Selama Sebulan, Pemko Batam Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

2

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo

3

Lomba Sampan Layar Belakangpadang, Tradisi Kemerdekaan di Perbatasan Negeri

4

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

5

Selama Sebulan, Pemko Batam Hapuskan Denda Tunggakan PBB-P2