Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga LPG 3 Kg di Aceh Barat Tembus Rp45.000, Pemkab Bentuk Satgas

Harga LPG 3 kg di Aceh Barat mencapai Rp45.000, mendorong Pemkab membentuk satgas untuk memantau dan mengatasi mahalnya harga LPG 3 kg.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 19:08
Share
Pekerja menyusun tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) di Jakarta, Senin (20/6/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pekerja menyusun tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) di Jakarta, Senin (20/6/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Harga jual LPG 3 kg di Aceh Barat saat ini menembus Rp40.000-Rp45.000 per tabung. Mahalnya harga LPG subsidi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membentuk satgas khusus (satgasus).

“Satgas khusus ini nantinya yang akan memantau harga pasar, termasuk mahalnya gas elpiji 3 kilogram,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi, dikutip dari Antara, Senin (18/8/2025).

Tarmizi mengatakan, satgas khusus tersebut melibatkan semua pihak, termasuk PERTAMINA, sehingga diharapkan tim ini mampu mengungkap persoalan langkanya LPG 3 kg di masyarakat.

Selain itu, tim tersebut nantinya juga akan mencari tahu penyebab mahalnya harga jual gas subsidi pemerintah di tingkat pedagang pengecer.

Tarmizi mengatakan, apabila nantinya terdapat pihak yang diduga bermain dalam mengambil keuntungan dari penjualan gas subsidi, pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Jika dalam pemantauan kita temukan ada pihak yang bermain, kita tindak tegas,” kata Tarmizi.

Baca Juga

Adapun, harga jual LPG 3 kg yang semestinya Rp18.000 per tabung, kini langka dan sulit ditemukan warga Aceh Barat pada sejumlah agen pangkalan.

Namun, gas subsidi tersebut mudah didapatkan pada pedagang pengecer dengan harga jual tinggi berkisar di harga Rp40.000-Rp45.000 per tabung.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan langkah tegas, agar barang subsidi tidak dijual melebihi harga eceran yang telah ditetapkan resmi oleh pemerintah di harga Rp18.000 per tabung.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan untuk menjadikan skema penjualan LPG 3 kg satu harga di seluruh Indonesia.

Selama ini, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, aturan yang berlaku saat ini membuat disparitas harga LPG 3 kg di setiap daerah cukup tinggi. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

"Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres [Peraturan Presiden], kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
2 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
3 jam yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Lomba Memasak Bergizi Festival Kemerdekaan

Lomba Memasak Bergizi Festival Kemerdekaan

Peringatan Hari Gajah Sedunia

Peringatan Hari Gajah Sedunia

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

Proyek RDMP Balikpapan Beroperasi November, Ini Keunggulannya!

ESDM Sebut Ada Perusahaan Tertarik Garap Proyek DME Batu Bara

ESDM Sebut Ada Perusahaan Tertarik Garap Proyek DME Batu Bara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga LPG 3 Kg di Aceh Barat Tembus Rp45.000, Pemkab Bentuk Satgas
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Harga LPG 3 Kg di Aceh Barat Tembus Rp45.000, Pemkab Bentuk Satgas

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD
Kabar Sumatra
6 jam yang lalu

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan
Bisnis Sumatra
17 Agt 2025 | 17:26 WIB

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai
Kabar Sumatra
17 Agt 2025 | 17:10 WIB

HUT ke-80 RI, Pemprov Sumbar Beri Penghargaan Bidan yang Viral Seberangi Sungai

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo
Kabar Sumatra
17 Agt 2025 | 17:02 WIB

Ribuan Buruh Semarakkan Perayaan HUT ke-80 RI di Kawasan Industri Batamindo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

2

Harga LPG 3 Kg di Aceh Barat Tembus Rp45.000, Pemkab Bentuk Satgas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kemandirian Fiskal Rendah, Pemda Sumsel Perlu Selektif Hadapi Efisiensi TKD

2

Harga LPG 3 Kg di Aceh Barat Tembus Rp45.000, Pemkab Bentuk Satgas