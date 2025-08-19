Bisnis Indonesia Premium
KAI Palembang Angkut 11.629 Penumpang Selama Libur Kemerdekaan

KAI Divre III Palembang mencatat jumlah penumpang selama libur panjang peringatan HUT RI dari 15-18 Agustus 2025 mencapai 11.629 orang.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:06
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PALEMBANG — PT KAI (Persero) Divre III Palembang mencatat jumlah penumpang selama libur panjang peringatan HUT RI dari 15-18 Agustus 2025 mencapai 11.629 orang.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan okupansi itu mengalami kenaikan sebesar 1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Volume meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 11.540 penumpang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

Dia mengatakan bahwa total volume penumpang tersebut merupakan penumpang untuk KA Bukit Serelo relasi Kertapati - Lubuklinggau (PP), KA Rajabasa relasi Kertapati - Tanjung Karang dan KA Sindang Marga relasi Kertapati - Lubuklinggau (PP).

Adapun peningkatan jumlah penumpang tahun ini, kata Aida, salah satunya karena program Promo Merdeka.

“Promo ini berlaku khusus pada 17 Agustus 2025 untuk KA Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP), dimana pelanggan dapat menikmati perjalanan dengan hanya membayar 80% dari tarif normal,” jelasnya.

Selain itu, terdapat penambahan rangkaian kereta Sindang Marga dengan 1 kereta K1/eksekutif dari tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus 2025 sebanyak 200 tempat duduk.

Dengan demikian, KA Sindang Marga tersedia sebanyak 430 tempat duduk setiap hari selama periode libur hari kemerdekaan, dari yang sebelumnya sebanyak 380 tempat duduk.

“Antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah penumpang KA Sindang Marga pada 17 Agustus 2025 yang mencapai 456 penumpang, naik signifikan 41% dibandingkan tahun lalu di tanggal yang sama yang hanya tercatat 321 penumpang,” pungkasnya.

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Ajijah

Topik

