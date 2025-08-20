Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Hingga 31 Juli 2025 kemarin, sebanyak 653 UMKM di Batam mengajukan bantuan subsidi bunga 0%, meningkat sekitar 15% dari Juni 2025.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyebut sebanyak 9 dari 653 UMKM dinyatakan lolos mendapatkan bantuan subsidi bunga 0% dari BTN.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Salim mengatakan hingga 31 Juli 2025 kemarin, sebanyak 653 UMKM di Batam mengajukan bantuan subsidi bunga 0%, meningkat sekitar 15% dari Juni 2025.

"Kalau sebelumnya di Juni ada 575, maka meningkat di Juli jadi 653. Semuanya tengah diverifikasi, dan sampai sekarang baru sembilan yang lolos," katanya di Batam, Rabu (20/8/2025).

Menurut Salim, dari ratusan UMKM yang mendaftar banyak yang tidak lolos verifikasi. Sebabnya karena ada UMKM yang alamatnya tidak jelas atau juga alamat ganda, tersangkut BI Checking, KTP pemilik yang kadaluarsa dan lain-lain.

Terkait dengan sektor UMKM dominan yang mengajukan subsidi nol persen ini, Salim menyebut UMKM kuliner paling banyak. "Iya kuliner dan jasa. Keduanya masuk dalam 10 kategori UMKM yang dapat bantuan dari BTN," ungkapnya.

Pinjaman subsidi 0% yang diluncurkan Pemko Batam bekerja sama dengan BTN pada bulan April kemarin ini memiliki plafon maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga dua tahun.

Untuk mengakses program ini, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi usaha mikro, memiliki KTP Batam, dan bukan berstatus sebagai TNI, Polri, ASN, karyawan BUMN/BUMD, atau penyelenggara negara lainnya.(239)