Disbudpar Sumsel Sudah Mengeluarkan 40 Rekomendasi Izin Usaha Sektor Pariwisata

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mencatat sampai saat ini jumlah rekomendasi izin usaha yang telah dikeluarkan untuk sektor pariwisata di wilayah itu sebanyak 40 rekomendasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan usaha serta kewajiban perpajakan.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan 60 pelaku usaha di sektor pariwisata, seperti pengelola hotel, restoran, klub malam, dan kafe.

“Tujuannya agar pelaku usaha di sektor pariwisata ini dapat mematuhi peraturan hukum dan taat pajak,” ujarnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata yang digelar di Fave Hotel Palembang, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, langkah itu juga sejalan dengan Permen Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan usaha berbasis risiko di sektor pariwisata.

Selain itu, sejalan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

“Dengan begitu harapannya para pelaku usaha mendapatkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pajak,” jelasnya.

Sementara itu, melansir dari sistem informasi satu data Sumsel, jumlah usaha pariwisata di wilayah itu pada 2024 yang memiliki sertifikasi standar sebanyak 110 usaha.

Sebelumnya, Pandji menyebutkan bahwa target kunjungan wisatawan ke Sumsel pada tahun ini dapat naik 10% dari total realisasi 2024.

Pihaknya optimistis target itu bisa dicapai sejalan dengan sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di Sumsel tahun ini.

“Iya target naik 10% dari realisasi 2024 yang sebanyak 18,14 juta wisatawan nusantara,” kata dia.

Menurutnya, berbagai event itu berpotensi mengerek tingkat hunian kamar pada jasa penginapan serta mendorong UMKM yang ada di sekitar event.

“Kita juga berupaya memperbaiki destinasi wisata di Sumsel seperti wisata religi dan sebagainya,” pungkasnya.