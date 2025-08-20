Harga TBS Sumsel Naik Jadi Rp3.463 per Kg Periode Kedua Agustus

Harga TBS sawit Sumsel naik jadi Rp3.463/Kg pada Agustus 2025, seiring kenaikan harga CPO dan inti.

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) untuk periode II bulan Agustus 2025 kembali mengalami kenaikan tipis.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Penetapan Harga TBS Produksi di Sumatra Selatan (Sumsel), harga TBS sawit untuk usia tanam 10-20 tahun ditetapkan senilai Rp3.463 per kilogram (Kg).

Apabila dibandingkan dengan periode pertama di bulan yang sama, harga TBS itu mengalami peningkatan sebesar Rp85 per Kg atau dari yang sebelumnya Rp3.378 per Kg.

Peningkatan ini sejalan dengan tren harga crude palm oil (CPO) dan inti yang juga terkerek naik dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Harga CPO pada periode II Agustus 2025 sebesar Rp14.286 atau lebih tinggi dari periode pertama yang sebesar Rp14.198. Sedangkan untuk harga inti Rp12.779 atau naik Rp1.358 dari yang sebelumnya Rp11.421.

Adapun untuk harga TBS sawit pada masing-masing usia tanam yang berlaku untuk pembelian 20 Agustus hingga akhir bulan sebagai berikut: