Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga TBS Sumsel Naik Jadi Rp3.463 per Kg Periode Kedua Agustus

Harga TBS sawit Sumsel naik jadi Rp3.463/Kg pada Agustus 2025, seiring kenaikan harga CPO dan inti.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 12:07
Share
Pekerja membawa tandan buah segar sawit usai panen di perkebunan milik PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Pekerja membawa tandan buah segar sawit usai panen di perkebunan milik PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Ringkasan Berita
  • Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Selatan untuk usia tanam 10-20 tahun naik menjadi Rp3.463 per kilogram pada periode kedua Agustus 2025.
  • Kenaikan harga TBS ini sebesar Rp85 per kilogram dibandingkan periode pertama Agustus, sejalan dengan peningkatan harga crude palm oil (CPO) dan inti.
  • Harga CPO dan inti masing-masing naik menjadi Rp14.286 dan Rp12.779 pada periode kedua Agustus 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) untuk periode II bulan Agustus 2025 kembali mengalami kenaikan tipis. 

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Penetapan Harga TBS Produksi di Sumatra Selatan (Sumsel), harga TBS sawit untuk usia tanam 10-20 tahun ditetapkan senilai Rp3.463 per kilogram (Kg). 

Apabila dibandingkan dengan periode pertama di bulan yang sama, harga TBS itu mengalami peningkatan sebesar Rp85 per Kg atau dari yang sebelumnya Rp3.378 per Kg. 

Baca Juga

Peningkatan ini sejalan dengan tren harga crude palm oil (CPO) dan inti yang juga terkerek naik dibandingkan periode-periode sebelumnya. 

Harga CPO pada periode II Agustus 2025 sebesar Rp14.286 atau lebih tinggi dari periode pertama yang sebesar Rp14.198. Sedangkan untuk harga inti Rp12.779 atau naik Rp1.358 dari yang sebelumnya Rp11.421. 

Adapun untuk harga TBS sawit pada masing-masing usia tanam yang berlaku untuk pembelian 20 Agustus hingga akhir bulan sebagai berikut:

  • Usia 3 tahun Rp2.909 
  • Usia 4 tahun Rp3.000
  • Usia 5 tahun Rp3.131
  • Usia 6 tahun Rp3.164
  • Usia 7 tahun Rp3.161
  • Usia 8 tahun Rp3.276
  • Usia 9 tahun Rp3.342 
  • Usia 21 tahun Rp3.454
  • Usia 22 tahun Rp3.462
  • Usia 23 tahun Rp3.438
  • Usia 24 tahun Rp3.342
  • Usia 25 tahun Rp3.354 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
25 menit yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
1 jam yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Naik Tipis, Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (13/8) Rp3.596,68 per Kilogram

Naik Tipis, Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (13/8) Rp3.596,68 per Kilogram

Harga TBS Sawit Riau Pekan Ini Naik Menjadi Rp3.631,58 per Kg

Harga TBS Sawit Riau Pekan Ini Naik Menjadi Rp3.631,58 per Kg

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

Harga TBS Sawit Sumut Pekan Ini Naik Lagi, Tembus Rp3.592,67 per Kilogram

Tumbuh Positif Akhir Pekan Ini, Harga TBS Sawit Sumut Tertinggi Sentuh Rp3.493,46 per Kg

Tumbuh Positif Akhir Pekan Ini, Harga TBS Sawit Sumut Tertinggi Sentuh Rp3.493,46 per Kg

Mentan Amran Klaim Dunia Bisa Geger Jika RI Setop Ekspor CPO

Mentan Amran Klaim Dunia Bisa Geger Jika RI Setop Ekspor CPO

Kapan Laba Bersih Setahun Penuh BBCA Bakal Menyalip BBRI?

Kapan Laba Bersih Setahun Penuh BBCA Bakal Menyalip BBRI?

PalmCo Genjot Produktivitas Sawit Lewat Peremajaan dan Bermitra

PalmCo Genjot Produktivitas Sawit Lewat Peremajaan dan Bermitra

Prabowo Klaim Selamatkan 3,1 Juta Ha Lahan Sawit dari Pemain Nakal

Prabowo Klaim Selamatkan 3,1 Juta Ha Lahan Sawit dari Pemain Nakal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal
Kabar Sumatra
5 jam yang lalu

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Sebanyak 653 UMKM di Batam Ajukan Bantuan Subsidi Bunga 0%

Komisioner LPS Ungkap Alasan Indonesia Tak Perlu Takut Gejolak Ekonomi Global
Bisnis Sumatra
6 jam yang lalu

Komisioner LPS Ungkap Alasan Indonesia Tak Perlu Takut Gejolak Ekonomi Global

Karhutla di Sumsel Capai Luasan 1.416,9 Hektare, Turun Dibanding 2024
Kabar Sumatra
7 jam yang lalu

Karhutla di Sumsel Capai Luasan 1.416,9 Hektare, Turun Dibanding 2024

Sukseskan Pacu Jalur, Riau Targetkan Transaksi Rp75 Miliar
Kabar Sumatra
7 jam yang lalu

Sukseskan Pacu Jalur, Riau Targetkan Transaksi Rp75 Miliar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka, Kuansing Ajukan Permohonan Jadi KSPN

2

PT Riau Petroleum Salurkan Rp483 Juta, Dukung Festival Pacu Jalur 2025

3

Karhutla di Sumsel Capai Luasan 1.416,9 Hektare, Turun Dibanding 2024

4

Harga TBS Sumsel Naik Jadi Rp3.463 per Kg Periode Kedua Agustus

5

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka, Kuansing Ajukan Permohonan Jadi KSPN

2

PT Riau Petroleum Salurkan Rp483 Juta, Dukung Festival Pacu Jalur 2025

3

Karhutla di Sumsel Capai Luasan 1.416,9 Hektare, Turun Dibanding 2024

4

Harga TBS Sumsel Naik Jadi Rp3.463 per Kg Periode Kedua Agustus

5

Kepri Belum Merdeka Sinyal, 124 Lokasi Tergolong Lemah Sinyal