Naik Tipis, Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (13/8) Rp3.596,68 per Kilogram

Harga TBS sawit Sumut naik tipis ke Rp3.596,68/kg untuk usia 10-20 tahun, dipengaruhi penurunan harga CPO global. Penetapan harga berdasarkan PTPN, GAPKI, dan kadar rendemen.

Bisnis.com, MEDAN — Harga tandan buah segar atau TBS sawit petani mitra provinsi Sumatra Utara (Sumut) hari ini, Rabu (13/8/2025) terpantau bergerak tipis menuju level Rp3.596,68 per kilogram untuk tanaman usia 10—20 tahun.

Minggu lalu, harga TBS petani mitra Sumut ditetapkan Rp3.592,67 per kilogram. Dengan kata lain, penetapan harga pembelian TBS petani mitra Sumut oleh Tim Rumus Harga TBS Sawit Produksi Petani Sumut minggu ini naik teramat tipis, sekitar Rp4,01 per kilogram.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan bahwa kenaikan tipis harga TBS petani mitra Sumut hari ini dipengaruhi oleh turunnya harga acuan komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.

"Ada penurunan harga rata-rata CPO dari minggu lalu Rp14.437 per liter menjadi Rp14.371,72 per liter minggu ini," kata Dewiana, dikutip pada Kamis (14/8/2025).

Sementara harga kernel atau inti sawit terus menanjak minggu ini ke level Rp13.314 per kilogram dari sebelumnya Rp12.938 per kilogram.

Dijelaskan Dewi, penetapan harga TBS petani mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, dan harga CPO, juga kernel.

Penetapan harga komoditas unggulan Sumut itu juga mempertimbangkan faktor ‘K’ atau persentase bagian yang diterima oleh petani, serta kadar rendemen CPO atau persentase minyak sawit mentah yang dihasilkan pabrik dari pengolahan TBS.

Sebagaimana diketahui, tanaman usia 10—20 tahun merupakan TBS dengan kadar rendemen CPO tertinggi, mencapai 22,34% di Sumut.

"Faktor K yang digunakan bulan ini adalah 92,69%, sedangkan kadar rendemen CPO tertinggi masih dipegang oleh TBS dari tanaman berusia 10-20 tahun yang sebesar 22,34%," terang Dewi.

Dikatakan Dewi, penetapan harga pembelian TBS ini hanya berlaku bagi produksi petani mitra Pemprov Sumut. Harga pembelian TBS dapat berbeda di tiap daerah bergantung pada umur tanaman maupun kadar rendemennya.

"Kami berharap ketentuan harga ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Berikut acuan harga TBS sawit di Sumut periode 13—19 Agustus 2025: