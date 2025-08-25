Bisnis Indonesia Premium
Anggota DPRD Medan Diduga Peras Pengusaha soal Kelengkapan Izin Usaha dan Pajak

Dua anggota DPRD Medan diperiksa Kejati Sumut terkait dugaan pemerasan pengusaha dengan dalih izin usaha dan pajak.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:10
Ilustrasi borgol, pemeriksaan terduga oleh penegak hukum. / dok Wire
Ilustrasi borgol, pemeriksaan terduga oleh penegak hukum. / dok Wire

Bisnis.com, MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) dikabarkan sedang memintai keterangan kepada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terkait kasus dugaan pemerasan oleh ketua dan anggota komisi III DPRD Medan terhadap pengusaha, hari ini, Senin (25/8/2025).

Hal ini dikonfirmasi Pelaksana harian (Plh.) Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut M Husairi kepada Bisnis.

“Hari ini ada dilakukan permintaan keterangan,” kata Husairi dalam pesan singkat kepada Bisnis.

Kedua anggota Komisi III DPRD Medan yang diperiksa Kejati Sumut itu disebut berinisial DRS dan GL. Mereka bersama SP yang merupakan Ketua Komisi III dan EA diduga memeras pengusaha di Medan dengan dalih kelengkapan perizinan berusaha dan pajak.

Husairi mengatakan, ihwal pemeriksaan terhadap keempat anggota DPRD Medan itu karena ada laporan dari seorang pengusaha yang diduga menjadi korban pemerasan.

“Tim Pidsus telah melakukan penyelidikan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ketua Komisi III DPRD Medan terhadap beberapa pengusaha di Kota Medan dengan alasan untuk kelengkapan perizinan berusaha dan pajak,” terangnya.

Pemanggilan pertama pun dijadwalkan pada Kamis (21/8/2025) lalu untuk dimintai keterangan atas dugaan pemerasan terhadap pengusaha mikro di Medan ini. Namun, keempat anggota legislatif itu kompak mangkir.

Pemanggilan kedua yang dijadwalkan mulai hari ini, Senin (25/8/2025) akhirnya dipenuhi oleh kedua anggota DPRD Medan, DRS dan GL.

Kendati, Husairi belum menjabarkan detail pemanggilan terhadap dua wakil rakyat tersebut.

“Terkait itu, nanti kami sampaikan kalau sudah ada kesimpulannya,” ujarnya. (240)

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Wibi Pangestu Pratama

