Pemprov Riau Pastikan Harga Pangan Terkendali Hingga ke Wilayah Terluar

Pemprov Riau bersama Bulog dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau memastikan ketersediaan pangan murah dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:38
Pedagang menata Minyakita di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Pedagang menata Minyakita di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Bulog dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau memastikan ketersediaan pangan murah dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar. 

Salah satunya melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau. Gerakan ini dinilai sebagai langkah konkret untuk membantu masyarakat, terutama saat harga pangan sering berfluktuasi.

“Pangan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus hadir menjaga ketersediaan dan harga agar masyarakat tenang dan tidak terbebani. Semoga gerakan ini memberi manfaat besar bagi warga Rupat,” ujarnya Senin (25/8/2025).

Wahid menyebutkan pada program GPM, masyarakat bisa memperoleh beras, minyak goreng MinyaKita, telur ayam ras, hingga gula pasir dengan harga lebih murah dibanding pasar. Antusiasme warga terlihat tinggi karena program ini memberikan keringanan nyata di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Kapolda Riau Irjen Herry Heriawan menambahkan pihaknya berkomitmen mengawal pendistribusian pangan agar lancar, tertib, dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba berspekulasi hingga merugikan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasa aman, baik dari sisi keamanan maupun kebutuhan pokoknya,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Kabupaten Bengkalis Ed Efendi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Pemkab Bengkalis tentu mendukung penuh agar Gerakan Pangan Murah terus berlanjut di masa depan,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemprov Riau memastikan bahwa upaya menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah terluar seperti Rupat.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Share
