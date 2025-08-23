Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

Polres Inhu razia tambang ilegal di Sungai Indragiri, musnahkan 10 rakit. Aksi ini merespons arahan Prabowo untuk melindungi ekosistem dan masyarakat.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 05:15
Ilustrasi penertiban tambang liar.- Dok. KKP.
Ilustrasi penertiban tambang liar.- Dok. KKP.

Bisnis.com, PEKANBARU - Janji razia tambang ilegal dari Presiden Prabowo membuat aparat hukum ikut bergerak memburu para pelaku yang sudah beraktivitas bertahun-tahun. 

Polres Indragiri Hulu (Inhu) Riau yang wilayahnya memiliki banyak tambang ilegal terbuka sepanjang Sungai Indragiri menggelar razia dalam dua hari terakhir. 

Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan operasi tersebut merupakan arahan dari Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

“PETI (penambangan emas tanpa izin) bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem sungai. Air tercemar, dasar sungai terkikis, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai ikut terancam,” dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025)

Dalam operasi, polisi tidak menangkap satupun pelaku penambang ilegal maupun para pemodalnya. Tim memusnahkan total 10 rakit yang digunakan penambang. Menurutnya, petugas membongkar rakit penambangan yang terlihat sepanjang sungai di mana sebagian dalam kondisi rusak maupun tidak beroperasi. 

“Kami butuh kesadaran bersama. Sungai adalah warisan untuk anak cucu kita. Kalau dirusak, generasi mendatang akan kehilangan sumber kehidupan,” ujarnya

Aparat berharap langkah ini dapat mendorong masyarakat beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Penertiban yang dilakukan oleh jajaran Polres Inhu menyasar empat desa, yaitu Desa Selunak, Kecamatan Batang dan Desa Katipo Pura, Kecamatan Peranap, Desa Pasir Batu Mandi, Kecamatan Pasir Penyu; dan Desa Pasir Plampaian, Kecamatan Sei Lalak.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Anggara Pernando

