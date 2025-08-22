Hunian Menarik dari MUFC Group di Palembang Properti Expo 2025

MUFC Group hadir di Palembang Properti Expo 2025, menawarkan hunian berkualitas dengan promo spesial, termasuk rumah subsidi untuk mitra ojek online

Bisnis.com, PALEMBANG— PT Mandiri Ultra Famili Ceria (MUFC), sebagai salah satu pengembang properti besar di Kota Palembang kembali menghadirkan hunian-hunian unggulan dalam acara Palembang Properti Expo 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Atrium Palembang Square Mall, mulai dari 22-25 Agustus 2025, memberikan kesempatan kepada masyarakat Palembang yang ingin mengeksplorasi berbagai pilihan hunian berkualitas, termasuk di MUFC Group.

SPV Pemasaran PT Mandiri Ultra Famili Ceria, Isnani, mengatakan bahwa pihaknya terus aktif mengikuti kegiatan expo yang diselenggarakan di Kota Palembang.

“Melalui Palembang Properti Expo 2025, tentunya selain ingin lebih mempermudah calon pembeli, kami juga memberikan berbagai penawaran spesial,” katanya, Jumat (22/8/2025).

Para calon pembeli dapat mendatangi langsung booth MUFC Group, dan dapat mengikuti spin hadiah elektronik apabila telah melakukan booking unit hunian.

Selain itu, sebagai pengembang di Kota Palembang yang telah disetujui oleh perbankan, MUFC Group juga menawarkan promo rumah khusus gojek.

Program ini merupakan dukungan dari pemerintah yang mengalokasikan 2.000 unit rumah subsidi khusus untuk mitra ojek online.

“Jadi untuk program ini calon pembeli yang merupakan mitra ojek online bisa mengambil rumah cukup dengan uang booking Rp50.000 sudah all in. Itu semua mencakup biaya proses bank, pajak BPHTB dan PPN, biaya notaris, biaya balik nama, clearance sertifikat dan akta perikatan dan juga biaya akad dan asuransi KPR gratis,” jelasnya.

Dia menyebutkan untuk kriteria konsumen gojek ini terdiri dari berikut ini.

Akun gojek wajib nama sesuai pemohon.

Minimal umur akun 2 tahun.

Track record akun gojek wajib aktif bukan sampingan.

Rating akun minimal 4, dibawah ini tidak bisa.

Apabila lanjut proses pihak gojek mengeluarkan surat rekomendasi atau dari pihak gojek sesuai domisili.

Setelah pasca akad kredit angsuran didebit Rp50.000 per hari sesuai MoU antara pihak BTN dan Gojek.

Hunian Komersil

Nani menambahkan, MUFC Group menghadirkan hunian yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga impian bagi calon penghuninya.

Hunian itu yakni Perumahan Komersil Pati Ceria Residence yang berada di Talang Kelapa, Kota Palembang.

Dengan harga jual mulai dari Rp300 juta, Pati Ceria Residence menawarkan tiga tipe hunian: Tipe Agathis 40/80 meter persegi, Tipe Ulin 45/92 meter persegi, serta Tipe Mahoni 45/96 meter persegi.

Tanpa DP dan cukup booking Rp2 juta all in, masyarakat yang membeli hunian di Pati Ceria Residence juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan.

Mulai dari gratis pompa air, tedmond, gratis PDAM, listrik, PPG dan PBB, serta satu unit AC.

“Jadi Rp2 juta all in konsumen benar-benar sudah tidak ada biaya tambahan lagi,” jelasnya.

MUFC Group juga menawarkan hunian yang tidak kalah menarik yang masuk dalam kawasan perumahan komersil.

Hunian itu yakni town house dengan tipe rumah dua lantai dan luas mencapai 91 meter persegi.

“Saat ini pembangunan sudah berjalan, ada 38 unit town house yang areanya juga masih dalam perumahan komersil,” katanya.

Nani mengatakan untuk town house yang harga jualnya mulai dari Rp700 juta ini, pihaknya juga memberikan penawaran Rp5 juta all in untuk dua orang pertama.

“Jadi khusus untuk dua orang pertama saja yang melakukan booking itu Rp5 juta all in, sudah free semuanya,” tutupnya.