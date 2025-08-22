Bisnis Indonesia Premium
Menpora Dito Dijadwalkan Hadiri Hari Pertama F1 Powerboat 2025 Toba

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dijadwalkan akan hadir pada hari pertama balap perahu motor internasional 'F1H20' di Danau Toba ini.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 13:48
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024). JIBI/Annisa Nurul Amara
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024). JIBI/Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, Balige, SUMUT - InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), bagian dari Injourney resmi memulai ajang internasional F1 Powerboat 2025 di Danau Toba Kecamatan Balige Kabupaten Toba hari ini, Jumat (22/8/2025).

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dijadwalkan akan hadir pada hari pertama balap perahu motor internasional 'F1H20' di Danau Toba ini.

Hal ini dikonfirmasi Chairman The Lake Toba Grand Prix (GP) Aquabike and F1H20 2025 Troy Warokka.

"Menpora nanti siang dijadwalkan hadir," kata Troy di Balige, Jumat (22/8/2025).

Sebagaimana diketahui, F1H20 merupakan balap perahu motor internasional yang digelar di kawasan Danau Toba sejak 2023.

F1 Powerboat 2025 akan resmi dimulai hari ini, Jumat hingga Minggu, 22-24 Agustus mendatang. Troy menyebut ajang ini diikuti oleh 24 pembalap dari delapan negara.

"Ada 10 tim yang akan bertanding dari 8 negara," tambahnya.

Kedelapan negara yang akan bertanding dalam F1 Powerboat 2025 di Balige Kabupaten Toba ini berasal dari Swedia, Uni Emirat Arab, Portugal, China, Finlandia, Norwegia, Prancis, dsn Itali. 

Adapun di hari pertama gelaran yang merupakan mass kualifikasi, para pebalap akan menjajal perairan Danau Toba di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Muliaraja Napitupulu untuk menentukan posisi awal mereka di race nanti.

Esok hari, Sabtu (23/8/2025), baru akan dimulai sprint race untuk menguji kecepatan pebalap dalam total putaran yang akan ditentukan.

Grand  Prix atau puncak kejuaraan sendiri digelar pada Minggu (24/8/2025) untuk memperebutkan gelar juara Grand Prix of Indonesia.

Kehadiran Menpora Dito di ajang F1 Powerboat 2025 Balige dijadwalkan akan didampingi oleh Wakil Gubernur Sumut Surya bersama pejabat Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten setempat.

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Ajijah

Topik

