Melesat! Harga TBS Sawit Sumut Hari Ini (21/8) Tembus Rp3.634,21 per Kg

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus melesat, hari ini, Kamis (21/8/2025) tertinggi mencapai Rp3.634,21 per kilogram (kg).

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan, pertumbuhan harga TBS sawit petani mitra Pemerintah Provinsi Sumut itu sejalan dengan kenaikan harga rata-rata minyak sawit mentah atau crude palm oil/ CPO yang kini telah menyentuh Rp14.505,13 per kg.

Minggu lalu, rata-rata harga CPO terpantau turun ke level Rp14.371,72 per liter. Sedangkan harga TBS petani mitra Sumut pada minggu lalu tercatat naik tipis, tertinggi hanya berkisar Rp4,01 per kg.

“Untuk harga TBS minggu lalu, tanaman usia 10-20 tahun itu sekitar Rp3.596 per kg. Minggu ini, karena CPO juga naik harganya, membuat harga TBS petani kita juga ditetapkan naik, tertinggi mencapai Rp3.634 per kg,” kata Dewiana, Kamis (21/8/2025).

Sejalan dengan kenaikan harga CPO, rata-rata harga kernel lokal terpantau ikut terkerek. Di awal Agustus, rata-rata harga kernel masih berkisar Rp12.938 per kg dan terus naik. Hingga minggu ke-tiga, rata-rata harga kernel lokal telah berada di level Rp13.526,31 per kg.

Dewi mengatakan, penetapan harga TBS petani mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, dan harga pasar minyak sawit mentah CPO juga kernel.

Penetapan harga komoditas unggulan Sumut itu juga mempertimbangkan faktor ‘K’ atau persentase bagian yang diterima oleh petani, serta kadar rendemen CPO atau persentase minyak sawit mentah yang dihasilkan pabrik dari pengolahan TBS.

Sebagaimana diketahui, tanaman usia 10-20 tahun merupakan TBS dengan kadar rendemen CPO tertinggi, mencapai 22,34% di Sumut.

"Faktor K yang digunakan bulan ini adalah 92,69%, sedangkan kadar rendemen CPO tertinggi masih dipegang oleh TBS dari tanaman berusia 10-20 tahun yang sebesar 22,34%," terang Dewi.

Dia menekankan, penetapan harga pembelian TBS ini hanya berlaku bagi produksi petani mitra Pemprov Sumut. Harga pembelian TBS dapat berbeda di tiap daerah bergantung pada umur tanaman maupun kadar rendemennya.

"Kami berharap ketentuan harga ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 20-26 Agustus 2025:

• Usia 3 tahun = Rp2.812,97

* Usia 4 tahun = Rp3.081,72

* Usia 5 tahun = Rp3.268,81

* Usia 6 tahun = Rp3.361,57

* Usia 7 tahun = Rp3.390,35

* Usia 8 tahun = Rp3.482,37

* Usia 9 tahun = Rp3.546,82

* Usia 10-20 tahun= Rp3.634,21

* Usia 21 tahun = Rp3.627,30

* Usia 22 tahun = Rp3.580,25

* Usia 23 tahun = Rp3.545,29

* Usia 24 tahun = Rp3.429,67

* Usia 25 tahun = Rp3.326,14

