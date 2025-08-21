Candi Pulau Sawah di Dharmasraya Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional

Kementerian Kebudayaan menetapkan situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, menjadi cagar budaya nasional.

Bisnis.com, PADANG - Kementerian Kebudayaan menetapkan situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, menjadi cagar budaya nasional.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan beberapa waktu lalu Dinas Kebudayaan Sumbar dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Sumbar telah mengusulkan perubahan status situs Candi Pulau Sawah dari cagar budaya provinsi Sumbar menjadi cagar budaya nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Padang.

“Alhamdulillah usaha itu telah membuahkan hasil, situs Candi Pulau Sawah resmi menjadi cagar budaya nasional,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (21/8/2025).

Annisa menjelaskan kepastian penetapan situs Candi Pulau Sawah menjadi cagar budaya nasional melalui Rapat Pleno Tim Ahli Cagar Budaya Nasional yang dilangsungkan di Kota Bukittinggi pada hari Kamis (21/8) ini.

Keputusan tersebut menegaskan nilai penting situs Candi Pulau Sawah sebagai salah satu warisan peradaban masa lampau yang berada di wilayah Dharmasraya, Sumbar.

“Keputusan itu adalah kebanggaan sekaligus amanah besar bagi masyarakat Dharmasraya untuk menjaga warisan sejarah ini,” ujarnya.

Dia menyampaikan pengakuan tersebut akan mendorong semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dalam upaya pelestarian situs Percandian Pulau Sawah.

Menurut Annisa pemerintah daerah siap menindaklanjuti penetapan ini dengan program nyata, baik dalam perlindungan, penelitian, maupun pemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

“Ini bukan hanya pengakuan formal, tetapi juga peluang besar bagi Dharmasraya untuk mengembangkan sektor kebudayaan sekaligus pariwisata,” tegasnya.

Dikatakannya situs Candi Pulau Sawah diyakini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Melayu Dharmasraya pada abad ke-13. Situs tersebut menyimpan nilai arkeologis tinggi yang mencerminkan perkembangan budaya, agama, dan peradaban pada masa lalu di Sumatra Bagian Tengah.

Dengan penetapan tersebut, Dharmasraya menambah jumlah situs berstatus cagar budaya nasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah yang kaya akan warisan sejarah dan budaya.

“Kami berharap keberadaan situs Candi Pulau Sawah dapat memberi manfaat nyata bagi pembangunan kebudayaan, pendidikan, serta pariwisata yang berkelanjutan,” tutupnya.