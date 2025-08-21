BI Kepri: MBG Buka Lapangan Kerja Baru dan Tingkatkan Produktivitas UMKM

Program MBG banyak memberikan lapangan pekerjaan baru di Batam, sehingga secara tidak langsung ikut membantu pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, BATAM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintah banyak memberikan lapangan pekerjaan baru di Batam, sehingga secara tidak langsung ikut membantu pertumbuhan ekonomi.

Namun secara statistik, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mengaku belum bisa melakukan kajian komprehensif, karena MBG baru berlangsung beberapa bulan.

"Program MBG ini baru berjalan beberapa bulan, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum bisa diukur secara langsung," kata Kepala BI Perwakilan Kepri Rony Widijarto, Kamis (21/8/2025).

Meskipun begitu, Rony menilai MBG ini mampu memacu aktivitas produksi dan menyerap tenaga kerja hingga puluhan orang. Itu berlaku untuk satu dapur MBG, yang dimana ada puluhan bahkan ratusan dapur di Batam.

"Dengan tambahan kegiatan yang melibatkan tenaga kerja untuk memproduksi, otomatis ada nilai tambah. Dari sisi UMKM juga terlihat ada kemajuan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri Riki Rionaldi mengatakan program MBG memberikan dampak cukup positif terhadap peningkatan tenaga kerja dan perkembangan UMKM.

"UMKM naik kelas itu meningkat. Di Kepri ada Satgas percepatan koperasi merah putih yang melibatkan Bupati, Wali Kota, serta UMKM untuk mendukung dapur MBG," jelasnya.

Ia menambahkan, terdapat delapan kriteria besar yang dibutuhkan dapur MBG, sehingga membuka peluang UMKM untuk mengembangkan bisnisnya.

"Misalnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bisa mengajukan produknya untuk dapur MBG," pungkasnya.(239)