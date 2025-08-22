Produksi Gasoline di Pertamina Plaju Palembang Sudah 2,3 Juta Barel

Kilang Pertamina Plaju mencatat jumlah produksi BBM jenis gasoline hingga akhir Juni 2025 telah mencapai 2,3 juta barel.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kilang Pertamina Plaju mencatat jumlah produksi BBM jenis gasoline hingga akhir Juni 2025 telah mencapai 2,3 juta barel.

Area Manager Communication, Relations & CSR RU III Plaju Siti Rachmi Indahsari mengatakan bahwa realisasi itu telah mencapai 56,6% dari target yang dipatok tahun ini.

“Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, target ditetapkan sebesar 4,2 juta barel,” ujarnya, dikutip Jumat (22/8/2025).

Rachmi menuturkan, sepanjang semester I/2025, Kilang Pertamina Plaju rata-rata memproduksi lebih dari 395 ribu barel gasoline per bulan.

Kemudian, hasil produksi tersebut disalurkan ke PT Pertamina Patra Niaga (Subholding Commercial & Trading) untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Sumbagsel.

“Dengan capaian positif hingga pertengahan tahun ini, kami optimistis target produksi Gasoline yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2025 bisa terlampaui,” katanya.

Selain mengandalkan crude domestik yang dipasok melalui kapal dari berbagai daerah domestik, imbuhnya, perseroan juga mengoptimalkan pemanfaatan crude lokal dari area Sumbagsel.

Terutama, kata dia, wilayah di sekitar Prabumulih dan perbatasan Jambi yang selanjutnya dialirkan langsung melalui jaringan pipa.

“Kilang Pertamina Plaju akan terus mengoptimalkan kinerja agar target produksi tahunan dapat tercapai dengan baik,” tutupnya.