Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

Pemprov Kepri menata Taman Gurindam 12 di Tanjungpinang dengan membangun pedestrian untuk joging dan menikmati pemandangan, menggunakan dana APBD 2025.

Bisnis.com, BATAM - Kawasan wisata di pesisir Kota Tanjungpinang kini tampak lebih cantik karena mendapat sentuhan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) pun mulai melakukan penataan di Taman Gurindam 12, Tepi Laut, Tanjungpinang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari mengatakan penataan lanjutan Taman Gurindam 12 ini meliputi pembangunan pedestrian sisi darat yang diperuntukkan sebagai area jalur joging sepanjang 300 meter.

"Di jalur ini masyarakat dapat berolahraga sembari menikmati pemandangan laut dan udara yang lebih steril. Selain itu aktivitas olahraga di kawasan ini lebih aman karena tidak ada kendaraan yang melintas," katanya Jumat (22/8/2025).

Selain itu, Pemprov Kepri juga tengah melakukan pekerjaan pedestrian sisi bawah, di mana akan ditempatkan podium agar pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari tenggelam di belakang Pulau Penyengat, yang persis berhadapan dengan Taman Gurindam 12.

Kemudian untuk pedestrian sisi tengah (median) akan dibangun juga, yang mana akan ditanami rumput hijau dengan pepohonan yang melindungi kawasan ini dari terik.

Adapun proyek penataan lanjutan Taman Gurindam 12 ini dilaksanakan oleh CV Karya Gemilang Abadi dan PT Multi Forma Riau Konsultan selaku konsultan pengawas. Pekerjaan yang telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2025 ini menggunakan dana APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2025 dengan nilai Rp4,295 miliar.

Pada pertengahan Agustus ini, progres pekerjaan telah terealisasi sebanyak 16% dari waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 150 hari kalender.