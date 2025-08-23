Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

CIMB Niaga dorong keberlanjutan di Sumbar dengan pembiayaan koperasi sawit, literasi keuangan, beasiswa, dan dukungan UMKM. Fokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
Muhammad Noli Hendra
Muhammad Noli Hendra - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 10:54
Share
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan dalam panggung Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia 2024./Dok. CIMB Niaga
Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan dalam panggung Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia 2024./Dok. CIMB Niaga
Ringkasan Berita
  • CIMB Niaga menggerakkan inisiatif keberlanjutan di Sumatra Barat dengan mendukung ekonomi daerah melalui pembiayaan koperasi sawit berkelanjutan, literasi keuangan, dan beasiswa.
  • Bank ini juga memperkuat inklusi keuangan di Sumbar dengan mempermudah layanan keuangan digital bagi UMKM dan pedagang lokal, serta berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui program CSR.
  • Program CSR CIMB Niaga mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan, termasuk kerjasama dengan UNICEF untuk mengatasi gizi buruk dan menanam 83.400 pohon bambu di Indonesia Timur.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PADANG - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menggerakkan sejumlah inisiatif keberlanjutan di Provinsi Sumatra Barat.

Corporate Communications Head CIMB Niaga Hery Kurniawan menyampaikan dukungan pengembangan bisnis dilakukan dengan mendorong ekonomi daerah, antara lain melalui pembiayaan koperasi sawit berprinsip berkelanjutan, literasi keuangan lewat program Tour de Bank kepada 128 pelajar di dua sekolah dasar di Padang, serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa Universitas Andalas.

“Kami juga mendukung inklusi keuangan di Sumbar melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Padang untuk mempermudah layanan keuangan digital bagi UMKM dan pedagang lokal. Inisiatif ini memperkuat ketahanan ekonomi regional sekaligus meningkatkan inklusi sosial di masyarakat,” kata Hery melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (23/8/2025).

Sebagai bagian dari corporate citizenship, CIMB Niaga juga aktif berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “CIMB Niaga melaksanakan CSR berdasarkan 4 pilar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, iklim dan lingkungan,” jelasnya.

Pada pilar pendidikan, Hery menjelaskan bahwa program literasi keuangan sejak 2011 hingga semester I/2025 telah menjangkau 101.293 pelajar di 76 kota melalui 1.081 sekolah. Selain itu, beasiswa telah diberikan kepada 1.286 mahasiswa berprestasi sejak 2006, sebagian di antaranya berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri.

Di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, CIMB Niaga menggandeng UNICEF untuk mendukung pemerintah mengatasi gizi buruk dan mencegah stunting. Komitmen pendanaan senilai Rp4,5 miliar dalam periode 2024–2026 ditargetkan menjangkau 1.000 anak gizi buruk di Nusa Tenggara Timur, serta deteksi dini gizi buruk pada lebih dari 100.000 anak balita. Bantuan sembako bagi masyarakat marjinal juga menjadi bagian program ini.

Baca Juga

Untuk pilar pemberdayaan ekonomi, CIMB Niaga mengembangkan Community Link yang membina 150 UMKM di wilayah Indonesia Timur, dengan fokus pada perempuan dan penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, 120 di antaranya perempuan dan 11 merupakan pelaku usaha disabilitas. Usaha yang dijalankan meliputi makanan (70%), jasa (12%), kerajinan (7%), busana (3%), dan lainnya (8%).

Selain itu, program Community Link Jadi Nyata memberi dukungan ide sosial masyarakat berupa mentoring, pelatihan, serta bantuan dana. Sementara melalui Program Kemitraan Seraya, CIMB Niaga memberikan pelatihan barista, literasi keuangan, pemasaran digital, hingga bantuan modal kerja bagi teman disabilitas.

Pada pilar iklim dan lingkungan, sejak 2012 hingga kuartal I/2025, CIMB Niaga menanam 83.400 pohon bambu di Bali, Lombok, Flores, dan kawasan timur Indonesia. Bambu dipilih karena memiliki manfaat ekologis sekaligus potensi ekonomi. Perseroan juga memberikan pelatihan pengolahan bambu agar dapat diubah menjadi produk bernilai tambah, mulai dari furnitur hingga produk pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Noli Hendra
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
29 menit yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
1 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

Pilah-pilih Saham Ramah Lingkungan (IDXESGL) Valuasi Murah, dari JSMR, CTRA, hingga BNGA

Pilah-pilih Saham Ramah Lingkungan (IDXESGL) Valuasi Murah, dari JSMR, CTRA, hingga BNGA

Mencermati Saham Bank Lapis Dua ARTO, BNGA, BBYB yang Melaju Diam-diam

Mencermati Saham Bank Lapis Dua ARTO, BNGA, BBYB yang Melaju Diam-diam

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

Rapor Hijau Bank Asal Negeri Jiran (BNGA, NISP Cs), Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?

Andre Rosiade: Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Didukung Prabowo

Andre Rosiade: Renovasi Stadion GOR Haji Agus Salim Padang Didukung Prabowo

Telan Anggaran Rp18 Triliun, Tol Padang-Sicincin Siap Beroperasi Penuh

Telan Anggaran Rp18 Triliun, Tol Padang-Sicincin Siap Beroperasi Penuh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat
Bisnis Sumatra
6 jam yang lalu

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang
Kabar Sumatra
7 jam yang lalu

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80
Kabar Sumatra
7 jam yang lalu

Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

2

Hunian Menarik dari MUFC Group di Palembang Properti Expo 2025

3

BI Kepri Dorong Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah

4

Kabut Ganggu Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru, Tiga Pesawat Alami Keterlambatan

5

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

2

Hunian Menarik dari MUFC Group di Palembang Properti Expo 2025

3

BI Kepri Dorong Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah

4

Kabut Ganggu Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru, Tiga Pesawat Alami Keterlambatan

5

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat