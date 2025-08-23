Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80

Bisnis.com, JAKARTA - Merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menggelar sebuah inisiatif hijau bertajuk “Tanam, Tumbuh dan Bersatu” yang menjadi bagian dari rangkaian General Services Merdeka Fest 2025. Gudang PHR di Sawangan, Depok seluas satu hektar mengalami perubahan infrastruktur dengan membuka ruang hijau di area sekitar pagar perimeter Gudang.



Mengusung semangat ESG (Environmental, Social, Governance), kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (16/8) lalu menjadi wujud nyata komitmen PHR terhadap pelestarian lingkungan dan penguatan budaya kerja yang inklusif.



Sebanyak 40 bibit pohon dari jenis Trambesi, Mahoni, Bungur, dan Flamboyan ditanam sebagai simbol kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Dipilih karena kemampuannya menyerap karbon dan kesesuaiannya dengan iklim Jabodetabek, pohon-pohon tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 289.864,6 kg karbon per tahun.

Atas upaya dari kegiatan ini, PHR mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi Karbon Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) sebagai bentuk offset emisi karbon untuk mendukung Proyek PLTP Lahendong unit 5&6 Indonesia.



Tak hanya berfokus pada aspek lingkungan, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan kebangsaan. Melalui Festival AKHLAK – Semarak Kemerdekaan, peserta dari berbagai kalangan menikmati beragam aktivitas interaktif, mulai dari lomba keluarga, permainan anak-anak, hingga sesi mewarnai dan cerdas tangkas. Suasana hangat dan penuh semangat semakin terasa lewat hiburan singkat, sesi foto bersama, dan pembagian konsumsi ringan.



Vice President Supply Chain Management PHR Regional 1 Sumatra Prasetyo Utomo menyebut ‘Tanam, Tumbuh dan Bersatu’ adalah refleksi dari perjalanan bersama menuju keberlanjutan. Harapannya, setiap individu baik pekerja maupun keluarga dapat menjadi bagian dari perubahan positif.



“Semangat kemerdekaan, mari kita terus berkarya dan berklontribusi positif. Kegiatan ini bukan hanya soal perayaan, tetapi tentang kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” ungkapnya.



PHR percaya, dengan melibatkan lebih dari 100 pekerja dan keluarga, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menanam kebaikan, menumbuhkan kesadaran, dan memperkuat persatuan dalam semangat kemerdekaan yang berkelanjutan.



