Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah

Bandara SSK II Pekanbaru menggelar operasi pangan murah dengan menyediakan 400 paket sembako untuk warga sekitar guna menjaga daya beli di tengah ekonomi sulit.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 23:48
Operasi pangan murah digelar oleh Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru./Istimewa
Operasi pangan murah digelar oleh Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru./Istimewa
Ringkasan Berita
  • Bandara Internasional SSK II Pekanbaru mengadakan operasi pangan murah dengan menyediakan 400 paket sembako untuk warga kurang mampu di sekitar bandara.
  • Paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir dijual dengan harga Rp50 ribu, jauh lebih murah dari harga pasar, untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
  • Pemkot Pekanbaru mengapresiasi program ini sebagai bentuk kepedulian sosial yang membantu meringankan beban ekonomi warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PEKANBARU — Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru menggelar operasi pangan murah sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekitar di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

General Manager Bandara Internasional SSK II Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko, menjelaskan sebanyak 400 paket sembako senilai Rp70 juta disediakan khusus bagi warga kurang mampu yang berdomisili di sekitar bandara. 

"Satu paket berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram, yang bisa ditebus masyarakat hanya dengan harga Rp50 ribu. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding harga pasar," ujarnya Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, program ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya menjaga stabilitas daya beli warga sekitar. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekitar, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Dirinya mengakui PT Angkasa Pura Indonesia senantiasa berkomitmen menjalankan program sosial perusahaan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program pangan murah ini disambut antusias warga. Banyak yang menilai kegiatan tersebut sangat membantu, terlebih di tengah harga sejumlah kebutuhan pokok yang kerap berfluktuasi.

Pemkot Pekanbaru memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas konsistensi Bandara Pekanbaru dalam menghadirkan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Melalui operasi pangan murah ini, Bandara SSK II Pekanbaru tidak hanya berperan sebagai gerbang udara Riau, tetapi juga hadir sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di sekitar kawasan bandara," katanya.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Iim Fathimah Timorria

