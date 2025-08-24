Bisnis Indonesia Premium
Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

Volume transaksi QRIS di Kepri mencapai 4 juta pada Juli 2025. BI Kepri mengadakan kampanye "QRIS Jelajah Indonesia 2025" untuk meningkatkan literasi dan penggunaan QRIS dengan memadukan budaya lokal.
Rifki Setiawan Lubis
Rifki Setiawan Lubis - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 00:13
Pegawai memberikan donasi menggunakan pindai QRIS dalam OCTO Mobile di sela-sela Safari Ramadan 1445 H di Tangerang Selatan, Banten pada Senin (18/3/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Pegawai memberikan donasi menggunakan pindai QRIS dalam OCTO Mobile di sela-sela Safari Ramadan 1445 H di Tangerang Selatan, Banten pada Senin (18/3/2024). / Bisnis-Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Volume transaksi QRIS di Kepulauan Riau mencapai 4 juta per Juli 2025, menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.
  • Bank Indonesia Kepri menggelar kampanye "QRIS Jelajah Indonesia 2025" untuk meningkatkan literasi dan penggunaan QRIS dengan memadukan budaya lokal.
  • Kampanye ini melibatkan 22 tim dengan 66 peserta yang menjalankan misi sosialisasi dan edukasi untuk memperluas penggunaan QRIS di Kepri.

Bisnis.com, BATAM — Volume transaksi melalui QRIS di Provinsi Kepulauan Riau melanjutkan tren pertumbuhan dan mencapai 4 juta per Juli 2025. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) pun memanfaatkan momentum ini untuk memperluas sebaran penggunaan QRIS di Kepri.

Kepala BI Perwakilan Kepri Rony Widijarto mengemukakan perkembangan QRIS di Provinsi Kepri menunjukkan tren peningkatan, dengan volume transaksi pada 2024 mencapai 33 juta kali dengan nilai mencapai Rp5,20 triliun.

“Hingga Juli 2025, jumlahnya mengalami peningkatan cukup signifikan. Dengan volume transaksi mencapai 4 Juta dengan nilainya sudah mencapai Rp5 triliunan," kata Rony di Batam, Sabtu (23/8/2025).

Seiring dengan pertumbuhan ini, Bank Indonesia Perwakilan Kepri pun melakukan kampanye bertajuk "QRIS Jelajah Indonesia 2025". Rony mengatakan acara kampanye ini juga dilakukan di seluruh 46 kantor perwakilan BI seluruh Indonesia.

"BI ingin meningkatkan literasi dan edukasi penggunaan QRIS dengan memadukannya lewat budaya dan kearifan lokal," ungkapnya.

Kepala Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Kepri Husni Naparin mengatakan acara ini diikuti 22 tim dengan total peserta mencapai 66 orang.

"Para peserta bukan hanya diajak bertransaksi secara digital, tetapi juga mengapresiasi kekayaan budaya dan potensi ekonomi di Kepri," katanya usai membuka acara tersebut.

Para peserta dalam kampanye ini akan diminta untuk menuntaskan sejumlah misi yang sudah ditentukan.

"Misinya mulai dari sosialisasi hingga edukasi masyarakat guna meningkatkan sebaran penggunaan QRIS di Kepri," katanya lagi.

Di tempat yang sama, Kepala BI Perwakilan Kepri Rony Widijarto

Rangkaian kegiatan QRIS Jelajah Indonesia ini juga meliputi lomba-lomba bernuansa budaya hingga berbagai aktivitas yang memadukan edukasi keuangan digital dengan kearifan lokal.

Penulis : Rifki Setiawan Lubis
Editor : Iim Fathimah Timorria

Topik

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran
Kabar Sumatra
19 menit yang lalu

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah
Kabar Sumatra
44 menit yang lalu

Jaga Daya Beli Warga, Bandara Pekanbaru Gelar Operasi Pangan Murah

Sumatra Selatan Ekspor 50 Ton Santan Beku ke China
Bisnis Sumatra
3 jam yang lalu

Sumatra Selatan Ekspor 50 Ton Santan Beku ke China

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu
Kabar Sumatra
9 jam yang lalu

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat
Bisnis Sumatra
13 jam yang lalu

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

