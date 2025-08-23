Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sumatra Selatan Ekspor 50 Ton Santan Beku ke China

Sumatra Selatan ekspor 50 ton santan beku ke China dan memastikan produk aman serta memenuhi standar
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 20:58
Share
Komoditas santan beku asal Sumatra Selatan saat melalui karantina sebelum diekspor ke China./ Karantina Sumsel
Komoditas santan beku asal Sumatra Selatan saat melalui karantina sebelum diekspor ke China./ Karantina Sumsel
Ringkasan Berita
  • Sumatra Selatan mengekspor 50 ton santan beku ke China, dengan total ekspor mencapai 212 ton dan nilai Rp5,87 miliar per Juli 2025.
  • Santan beku telah melalui pemeriksaan karantina ketat untuk memastikan produk aman, sehat, dan sesuai standar negara tujuan.
  • China dan Hong Kong menjadi pasar utama ekspor santan kelapa dari Sumsel, dengan permintaan tinggi dan potensi ekspor yang terus meningkat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PALEMBANG— Sebanyak 50 ton santan beku asal Sumatra Selatan (Sumsel) diekspor ke China pada Selasa (19/8/2025). Per Juli 2025, volume ekspor komoditas ini mencapai 212 ton dengan nilai mencapai Rp5,87 miliar.

Kepala Karantina Sumsel, Sri Endah Ekandari, mengatakan komoditas tersebut telah melalui tindakan karantina yang dilakukan di gudang penyimpanan sebelum diberangkatkan menuju pelabuhan. 

Langkah itu, kata dia, untuk memastikan santan beku memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dari negara tujuan.

“Kami pastikan setiap komoditas ekspor dari Sumsel, termasuk santan beku, sehat, aman, dan layak dikonsumsi. Hal ini penting agar produk kita dapat terus diterima dan bersaing di pasar global,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

Endah menuturkan langkah pemeriksaan dilakukan oleh petugas karantina dengan memverifikasi dokumen, memeriksa kondisi fisik kemasan, serta memastikan bahwa produk telah melalui proses pengolahan yang higienis dan aman konsumsi. 

Selain itu, pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa santan beku tidak tercemar dan sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Baca Juga

"Karena termasuk media pembawa sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025, santan beku wajib menjalani serangkaian pemeriksaan karantina yang ketat," jelasnya. 

Santan beku merupakan salah satu produk olahan kelapa unggulan asal Sumsel yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar ekspor. 

Sepanjang 2024, total ekspor santan kelapa dari Sumsel tercatat mencapai 1.129 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp27,11 miliar. 

“Tujuan utama ekspor adalah China dan Hong Kong, keduanya hingga kini masih menjadi pasar potensial dengan permintaan tinggi terhadap produk olahan kelapa,” katanya.

Sementara itu, volume ekspor santan kelapa dari Sumsel telah mencapai 212 ton per Juli 2025 dengan nilai ekonomi sekitar Rp5,87 miliar. China dan Hong Kong merupakan destinasi utama dari ekspor ini.

Angka ini diproyeksikan terus meningkat seiring dengan permintaan pasar global terhadap produk olahan kelapa, sekaligus memperkuat kontribusi Sumatera Selatan dalam rantai pasok santan dunia.

“Melihat peluang dan potensi ekspor yang menjanjikan, Karantina Sumsel akan selalu siap dalam mengawal jaminan kesehatan agar produk kita dalam hal ini santan dapat masuk dan diterima di negara tujuan tanpa terkendala,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
4 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium
5 jam yang lalu

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ekspor Kaltim Terkerek Berkat 14 Perjanjian Dagang Bebas FTA

Ekspor Kaltim Terkerek Berkat 14 Perjanjian Dagang Bebas FTA

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

Udang Beku asal RI Tercemar Radioaktif, Bapeten Amankan Material Besi Bekas

Udang Beku asal RI Tercemar Radioaktif, Bapeten Amankan Material Besi Bekas

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor

OPINI: Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

OPINI: Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sumatra Selatan Ekspor 50 Ton Santan Beku ke China
Bisnis Sumatra
26 menit yang lalu

Sumatra Selatan Ekspor 50 Ton Santan Beku ke China

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu
Kabar Sumatra
6 jam yang lalu

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat
Bisnis Sumatra
10 jam yang lalu

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80
Kabar Sumatra
11 jam yang lalu

Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

2

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

3

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

4

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

5

Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ancaman Abrasi Sungai di Palu
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Minta Razia Tambang Ilegal, Polres Inhu Musnahkan Rakit PETI di Sungai Indragiri

2

CIMB Niaga (BNGA) Pacu Bisnis Lewat Keberlanjutan di Sumatra Barat

3

Pemprov Kepri Tata Kawasan Wisata Taman Gurindam 12 di Pesisir Tanjungpinang

4

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

5

Semangat Hijau PHR Rayakan Kemerdekaan RI ke-80