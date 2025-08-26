Bisnis Indonesia Premium
Angkutan BBM Meningkat, KAI Palembang Tambah 6 Unit Gerbong Ketel

Untuk memperkuat layanan distribusi BBM melalui transportasi kereta api, Divre III menambah gerbong ketel dari yang sebelumnya 82 unit menjadi 88 unit.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:47
Rangkaian kereta api dengan peti kemas yang siap diangkut ke daerah tujuan/dok. KAI
Bisnis.com, PALEMBANG — PT KAI (Persero) Divre III Palembang menambah 6 unit gerbong ketel sejalan dengan peningkatan volume angkutan bahan bakar minyak (BBM) di tahun ini. 

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan sepanjang 2024 pihaknya telah mengangkut BBM mencapai 568.991,12 liter. 

Sementara pada semester I tahun 2025, pengangkutan BBM menunjukkan peningkatan dengan volume mencapai 283.905,59 liter.

“Volume itu meningkat sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 273.247,01 liter,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025). 

Aida menjelaskan untuk memperkuat layanan distribusi BBM melalui transportasi kereta api, pihaknya menambah gerbong ketel dari yang sebelumnya 82 unit menjadi 88 unit. 

Penambahan itu juga untuk mendukung kelancaran distribusi BBM di wilayah Sumbagsel dengan relasi Kertapati - Baturaja, Kertapati - Lahat dan Kertapati - Lubuklinggau.

“Dengan penambahan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan distribusi BBM yang merupakan komoditas vital bagi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha ekonomi daerah,” jelasnya. 

Dia menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait agar distribusi BBM berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. 

“Dengan ketersediaan armada yang semakin memadai, tentu KAI Divre III siap meningkatkan keandalan layanan angkutan barang,” tutupnya. 

Penulis : Husnul Iga Puspita
