Dinas PKH Riau Gelar Vaksinasi Rabies Gratis Sampai Akhir September 2025

Rabies merupakan penyakit mematikan yang bisa menular ke manusia. Karena itu vaksinasi ini penting untuk melindungi hewan sekaligus manusia.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:48
Rabies/kemenkes
Rabies/kemenkes

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pada momen Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau membuka layanan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat mulai 26 Agustus 2025 hingga 30 September 2025 mendatang.

Program ini digelar untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mencegah penyebaran rabies di tengah masyarakat.

Pelayanan vaksinasi dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul 08.30 – 12.00 WIB, serta Jumat pukul 08.30 – 11.00 WIB di Lobby Kantor Dinas PKH Riau, Jalan Pattimura No. 2, Pekanbaru.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas PKH Provinsi Riau Faralinda Sari mengatakan program ini menyasar hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera.

“Rabies merupakan penyakit mematikan yang bisa menular ke manusia. Karena itu vaksinasi ini penting untuk melindungi hewan sekaligus melindungi kita semua,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Untuk mengikuti vaksinasi, hewan peliharaan harus berusia minimal tiga bulan, dalam kondisi sehat, serta tidak sedang bunting. Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person di nomor 081391132327.

Program ini digelar menyusul kasus gigitan anjing yang sempat menghebohkan warga Pekanbaru, Kamis (21/8/2025) lalu. Sebanyak sembilan orang di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, terpaksa menjalani perawatan di IGD RSUD Arifin Achmad usai diserang seekor anjing. Hasil uji laboratorium terhadap bangkai hewan tersebut memastikan anjing positif terinfeksi virus rabies.

“Setelah kepastian hasil laboratorium, tim langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan peliharaan warga di sekitar lokasi kejadian,” jelas Faralinda.

Selain vaksinasi darurat, Dinas PKH juga membuka pos siaga di kawasan Alam Mayang, Tangkerang Timur, untuk menampung laporan masyarakat. Tim kecil turut dikerahkan berkeliling ke rumah-rumah warga yang memiliki hewan penular rabies, dengan melibatkan perangkat kelurahan serta Bhabinkamtibmas setempat.

Faralinda berharap masyarakat memanfaatkan program vaksinasi gratis ini. “Dengan langkah pencegahan yang tepat, kita bisa menekan risiko rabies sekaligus menjaga kesehatan masyarakat Riau,” pungkasnya.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

BTPN Syariah Catat Penyaluran Pembiayaan Rp103 Miliar di Palembang
Bisnis Sumatra
10 menit yang lalu

BTPN Syariah Catat Penyaluran Pembiayaan Rp103 Miliar di Palembang

5 Hektare Lahan di Muba Terbakar, Terjadi di Dua Kecamatan
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

5 Hektare Lahan di Muba Terbakar, Terjadi di Dua Kecamatan

Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional
Bisnis Sumatra
4 jam yang lalu

Gubernur Mahyeldi: Ranah Minang Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!
Kabar Sumatra
4 jam yang lalu

Ricuh Demo di DPRD Sumut 26 Agustus, Ini Tuntutan Lengkap Massa Aksi!

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank
Bisnis Sumatra
5 jam yang lalu

Bobby Sebut Pengusaha Lokal Sumut Sulit Dapat Akses Pendanaan dari Bank

