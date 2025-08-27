Bisnis Indonesia Premium
Gojek Fasilitasi Pedagang di Pasar Tradisional Medan Belajar Jualan Online

Gojek dan Pemko Medan melatih 150 pedagang pasar tradisional untuk berjualan online, meningkatkan daya saing dan pendapatan di era digital.
Rabu, 27 Agustus 2025 | 13:29
Pengemudi ojek online melintas di kawasan Mayestik, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Gojek mendukung pedagang pasar tradisional di Medan untuk memperluas pemasaran dengan penjualan online melalui pelatihan dan pendampingan.
  • Digitalisasi dianggap penting untuk UMKM agar dapat berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih belanja online.
  • Pelatihan ini diadakan Gojek bersama Pemko Medan, diikuti oleh 150 peserta dari berbagai pasar, dan diapresiasi oleh Wali Kota Medan sebagai langkah kongkret untuk mendukung pedagang.

Bisnis.com, MEDAN – Gojek mendukung para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Medan untuk memperluas jangkauan pemasaran dengan memperkenalkan mereka pada sistem penjualan online.

Head of Public Policy and Government Relations Regional Sumatra & Indonesia Timur Gojek Kenn Lazuardhi Syarnubi mengatakan, digitalisasi atau penjualan online ini merupakan kunci bagi UMKM termasuk pedagang pasar tradisional agar dapat terus berkembang dan menjawab perubahan perilaku konsumen.

Dia menyebut kehadiran marketplace dan sarana belanja online lainnya yang masif telah membelokkan habit masyarakat dalam membeli. Calon konsumen lebih gandrung berbelanja secara online daripada datang langsung ke toko, pasar, atau pusat-pusat perbelanjaan. Ini tentu akan berdampak signifikan terhadap pendapatan pedagang/ pelaku usaha.

“Melalui ekosistem Gojek, kami berkomitmen untuk menghadirkan pelatihan dan pendampingan yang dapat membantu pedagang menjual produk secara daring (online),” kata Kenn usai agenda Pelatihan Penjualan Daring bagi Pedagang Pasar Tradisional di Medan dalam keterangan resmi, Senin (26/8/2025).

Dikatakan Kenn, penjualan online berpotensi besar memperluas akses pemasaran produk pelaku usaha/pedagang.

Dengan berjualan secara online, daya saing produk akan lebih meningkat seiring banyaknya produk-produk sejenis yang dipajang pedagang lain. Sekaligus, upaya ini disebutnya akan meningkatkan pendapatan pedagang di pasar.

“Memperluas akses pasar, hingga mendukung pekerja informal agar lebih sejahtera, semua ini adalah bagian dari semangat kami,” tambah Kenn.

Adapun Pelatihan Penjualan Daring bagi Pedagang Pasar Tradisional hari ini, Selasa (26/8/2025) digelar Gojek dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Tercatat ada sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan termasuk pedagang di Pasar Petisah, Pasar Peringgan, dan Pusat Pasar mengikuti pelatihan tersebut.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang turut hadir dalam pelatihan itu menyebut kontribusi Gojek selaras dengan visi Pemko Medan.

“Kami mengapresiasi langkah kongkret Gojek yang tidak hanya memberikan pelatihan bagi pedagang pasar, tapi juga menghadirkan fasilitas publik yang lebih ramah,” kata Rico.

