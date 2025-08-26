5 Hektare Lahan di Muba Terbakar, Terjadi di Dua Kecamatan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan mencapai 5 hektare terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan mencapai 5 hektare terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin (Muba) Marko Susanto mengatakan kebakaran terjadi di dua kecamatan yaitu Sungai Keruh dan Batang Hari Leko.

Dia menjelaskan, karhutla di Sungai Keruh kembali terjadi di Desa Kerta Jaya, Tebing Bulang, dan Kertayu. Sedangkan di Kecamatan Batang Hari Leko, kebakaran lahan berada di Desa Lubuk Bintialo.

"Wilayah yang terbakar merupakan hasil pantauan hotspot yang kemudian ditindaklanjuti oleh patroli udara,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Marko menerangkan di Kecamatan Sungai Keruh kebakaran mencapai luasan 4,5 hektare dengan vegetasi yang terbakar berupa kebun tebas tumbang.

Jenis tanah yang terbakar adalah mineral dan hingga sore hari ini kondisi lahan masih berasap.

“Pemadaman di Sungai Keruh juga dibantu dengan 3 helikopter water bombing sebanyak 57 kali di 4 titik yang terbakar," jelasnya.

Sementara itu, imbuhnya, untuk karhutla di Batang Hari Leko mencapai luasan 0,5 hektare dengan vegetasi tebas tumbang dan semak belukar.

Lahan terbakar di daerah itu merupakan hutan lindung yang dibuka oleh masyarakat. “Kondisi api sudah padam, penyisiran lahan dilakukan satgas darat untuk memastikan kondisi api benar-benar padam.