Grand Famili Ceria, Hunian Futuristik dan Nyaman di Kota Palembang

Grand Famili Ceria di Palembang menawarkan hunian subsidi bergaya Skandinavia dengan fasilitas lengkap, cocok untuk MBR dan pekerja informal

Bisnis.com, PALEMBANG— Grand Famili Ceria merupakan komplek perumahan dari PT Mandiri Ultra Famili Ceria (MUFC Group) yang menyediakan hunian nyaman serta futuristik.

Perumahan subsidi dengan konsep unik bergaya Skandinavia itu dibangun di atas lahan seluas 13 hektare yang berlokasi di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang.

Wakil Direktur MUFC Group, Erwin Sihubara mengatakan, pemilihan konsep Skandinavia ini bertujuan agar hunian memiliki atap yang tinggi dan pencahayaan alami yang optimal.

“Jadi selain gaya perumahan yang terlihat mewah, konsep ini juga memberikan kenyamanan bagi pemilik rumah nantinya,” kata Erwin.

Tidak hanya itu, Erwin menuturkan bahwa setiap rumah juga dibangun dengan fasilitas terbaik mulai dari penggunaan bata merah, plafon rumah model ceiling trap, hingga pagar depan rumah yang jarang diberikan untuk perumahan subsidi.

Perumahan yang kini telah memasuki pembangunan tahap ketiga ini juga memberikan berbagai fasilitas umum agar dapat dinikmati oleh para penghuni.

Fasilitas umum yang disediakan mulai dari tempat ibadah (Masjid), Gazebo, taman bermain, jalan lebar full cor, hingga area joging.

Erwin mengatakan sebagai pengembang, pihaknya juga berkomitmen menjalankan aturan dengan menyediakan area danau retensi.

Hal itu menjadi syarat penting bagi perumahan yang berkelanjutan untuk mengendalikan banjir maupun genangan air.

“Ini juga menjadi bagian dari fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab kami [pengembang]. Tetapi sampai saat ini perumahan kami tidak pernah ada genangan apalagi banjir,” tuturnya.

Menurutnya, untuk semakin memberikan kenyamanan bagi penghuni dan calon penghuni, pihaknya juga akan menyediakan pemasangan PDAM secara gratis.

Program ini tidak hanya untuk pembangunan unit rumah di tahap III, tetapi rencananya juga akan diajukan untuk para penghuni tahap I dan II.

Untuk bisa mendapatkan hunian di Perumahan Grand Familia Ceria, imbuhnya, masyarakat cukup menyiapkan biaya booking Rp50.000 all in.

“Kita juga ada free nya untuk yang booking segera mulai dari pemasangan teralis gratis, kanopi dan pemblokiran dua kali angsuran. Itu bisa dipilih salah satu,” jelasnya.

Selain itu, sesuai dengan program pemerintah, hunian ini juga tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor formal tetapi juga pekerja seperti supir ojek online.

“Artinya target pasar memang MBR dari berbagai jenis pekerjaan, namun SLIK (sistem layanan informasi keuangan) yang selama transaksi di bank itu tetap bagus,” jelasnya.

Selain Grand Famili Ceria, MUFC Group juga memiliki perumahan lain yang menyediakan berbagai hunian menarik. Berikut daftar perumahan MUFC Group di Kota Palembang.