Dumai Targetkan 50% Masyarakat Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kota Dumai berada di posisi teratas dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:57
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kota Dumai menargetkan 50% masyarakatnya mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2030. 

Asisten II Setdako Dumai Syahrinaldi menjelaskan program nasional ini merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya pada aspek pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kali ini, pelaksanaan PKG digelar di SMA Negeri 3 Dumai, setelah sebelumnya menyasar SD Negeri 13 Sungai Sembilan dan SMP Negeri 1 Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kecamatan Bukit Kapur, Puskesmas Bukit Kapur, IDI, PPNI, IBI, SBH, serta Forum Anak Kota Dumai," ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Untuk tingkat SMA, pemeriksaan kesehatan meliputi sejumlah aspek penting, antara lain gizi, kebiasaan merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, TBC, anemia pada remaja putri, kesehatan mata, gigi, telinga, kesehatan jiwa, serta pemeriksaan hepatitis B dan C.

Sebelum pemeriksaan dimulai, kegiatan diawali dengan senam bersama yang melibatkan pejabat pemerintah, siswa, guru, dan tenaga pendidik. Suasana penuh semangat tersebut mencerminkan antusiasme seluruh pihak dalam menyukseskan program kesehatan gratis ini.

Syahrinaldi mengapresiasi pelaksanaan PKG yang terus menunjukkan perkembangan positif di Dumai. Ia menegaskan bahwa target 50% masyarakat Dumai menjalani pemeriksaan kesehatan gratis bukan hal yang mustahil, asalkan semua pihak mau bekerjasama.

“Alhamdulillah, dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kota Dumai berada di posisi teratas dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini menunjukkan bahwa Program Khidmat Kesehatan pada titik ini sudah menampakkan keberhasilannya,” pungkasnya.

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Share
