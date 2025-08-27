Dinkes Sumsel Sebut Kasus Gigi Berlubang Mendominasi Hasil PKG di Sekolah

Selain pemeriksaan gigi, program PKG untuk anak sekolah juga meliputi pemeriksaan berat dan tinggi badan, mata, telinga, serta risiko penyakit lainnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Trisnawarman mengungkapkan kasus terbanyak yang ditemukan dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) sekolah di wilayah itu berkaitan dengan gigi berlubang.

“Dari PKG yang sudah kita lakukan hampir 50% anak-anak mengalami karies gigi,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan PKG Sekolah di Palembang, Rabu (27/8/2025).

Trisnawarman menuturkan sebagai upaya mengatasi hal itu pihaknya bersama pemerintah akan melakukan sejumlah langkah promotif dan preventif.

Pasalnya, kata dia, penyakit gigi juga menjadi salah satu persoalan serius yang berpotensi menyebabkan penyakit lainnya.

“Nanti ke depannya anak-anak ini mulai dari promotif dan preventif, penyuluhan jangan lupa menggosok gigi dan menjaga kebersihan secara rutin dari diri sendiri anak mulai dari kecil sampai dia dewasa nantinya,” katanya.

Selain pemeriksaan gigi, program PKG untuk anak sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA juga meliputi pemeriksaan berat dan tinggi badan, mata, telinga, serta sejumlah risiko penyakit lainnya.

Dia menambahkan, untuk saat ini pemeriksaan kesehatan anak sekolah menyasar sekitar 50 hingga 70 siswa per hari.

“Saat ini memang belum seluruh sekolah kita laksanakan PKG, tapi sejak awal Agustus sudah dilakukan merata di setiap wilayah kabupaten/kota Sumsel,” tutupnya.