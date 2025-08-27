Riau Masih Lakukan Pemadaman Karhutla di Rokan Hulu

Lokasi yang sulit dijangkau membuat pemadaman hanya bisa dilakukan melalui udara menggunakan helikopter water bombing (WB).

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau, salah satunya di kawasan perbukitan Desa Cipang Kiri, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau Edy Afrizal mengatakan dua unit helikopter WB dikerahkan sejak tiga hari terakhir untuk memadamkan api di kawasan tersebut.

“Lokasi kebakaran berada di kawasan perbukitan dengan hutan yang masih rapat. Tidak ada akses jalan darat menuju lokasi, sementara sumber air juga jauh. Karena itu, pemadaman hanya bisa dilakukan lewat udara,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Dari foto yang diterima, kebakaran di Cipang Kiri masih menimbulkan kepulan asap tebal. Edy menegaskan kondisi ini terus dipantau dan ditangani agar tidak meluas ke kawasan lain.

Selain di Rokan Hulu, pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui udara juga dilakukan di Sungai Sembilan Kota Dumai, Rimbo Panjang Kabupaten Kampar, serta sejumlah titik di Pekanbaru. Berbeda dengan Rokan Hulu, di lokasi tersebut pemadaman juga didukung oleh tim darat.

“Total ada lima helikopter WB yang dikerahkan hari ini. Sementara itu, di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pemadaman dilakukan sepenuhnya oleh tim darat,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, meski dalam beberapa hari terakhir hujan turun di sejumlah daerah, personel darat maupun udara tetap siaga. Menurutnya, Karhutla masih berpotensi terjadi sehingga kewaspadaan dan upaya pemadaman tidak boleh kendor.