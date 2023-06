Harga Sembako di Palembang Merangkak Naik Menjelang Iduladha

Bisnis.com, PALEMBANG – Beberapa jenis harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar Kota Palembang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha.

Di Pasar Km 5 Kota Palembang, bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan harga di antaranya bawang merah sebelumnya Rp28.000 per kg kini naik menjadi Rp34.000 per kg. Sementara itu, cabe merah sebelumnya Rp40.000 per kg kini naik menjadi Rp45.000 per kg. Untuk telur ayam sebelumnya dijual Rp26.000 per kg, naik menjadi Rp28.000 per kg. Adapun, harga ayam potong sebelumnya Rp50.000 per ekor, naik menjadi Rp55.000 hingga Rp60.000 per ekor.

Selain itu, ada juga bahan pokok yang harganya masih stabil, seperti gula pasir, minyak goreng, dan gandum.

Baca Juga : Harga Pangan 14 Juni 2023: Harga Cabai Terjun Bebas Jelang Idul Adha

Menurut Siti, pedagang Pasar Km 5, kenaikan harga bahan pokok tersebut sebenarnya sudah biasa terjadi saat menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran. Namun, kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih terjangkau.

“Naiknya itu mulai minggu kemarin. Kurang tahu juga naiknya karena apa, tapi memang biasa begitu kalau sudah dekat-dekat Lebaran,” ujar Siti di pasar Km 5 Palembang.

Siti menjelaskan, harga kebutuhan pokok di Pasar Km 5 selalu menyesuaikan harga yang dikirim dari distributor sembako.

“Kita sebenarnya ngikut harga dari sana (distributor), kan tidak mungkin harga yang dari luar kota terus kita jual sama di sini. Yang penting masih wajar saja kenaikannya, tidak sampai buat orang mengeluh,” tambah Siti.

Wawan, pedagang lainnya di pasar KM 5 Palembang, mengatakan harga kebutuhan pokok di Pasar Km 5 ini bisa berubah kapan saja, tergantung dari kelancaran proses pengiriman.

“Soalnya kan tahu sendiri kondisi jalan itu, kayak apa hancurnya sampai truk barang itu bisa 3 harian baru tiba ke sini (Pasar Km 5),” ujarnya.

Meskipun demikian, kenaikan beberapa jenis bahan pokok itu dinilai biasa saja oleh konsumen.

Baca Juga : Penampakan Sapi Kurban Presiden Jokowi Untuk Sumsel, Gemuk Harganya Rp92 Juta

“Biasa saja, tidak ada masalah. Kenaikan masih terjangkau tidak sampai heboh seperti kenaikan harga minyak goreng kemarin,” ujar Susanti, salah satu pengunjung Pasar Km 5 Palembang.(M12)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News