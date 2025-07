Pekan Ini Harga Sawit Riau Naik Lagi jadi Rp3.290,10 per Kilogram

Harga TBS kelapa sawit Riau periode 9—15 Juli 2025 naik menjadi Rp3.290,10 per kilogram. Harga cangkang sebulan ke depan ditetapkan Rp25,06 per kilogram.

Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau resmi menetapkan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 9—15 Juli 2025.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau Defris Hatmaja menyebutkan kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun, yang naik Rp83,40 per kg atau setara 2,60% dibandingkan pekan lalu.

"Dengan kenaikan ini, harga TBS untuk kelompok umur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.290,10 per kilogram. Kenaikan harga minggu ini utamanya dipengaruhi oleh naiknya harga Crude Palm Oil [CPO] dan kernel," ujarnya Rabu (9/7/2025).

Defris menjelaskan, harga CPO minggu ini tercatat naik Rp181,52 per kilogram dari pekan sebelumnya, sementara harga kernel naik signifikan sebesar Rp963,83 per kilogram. Kenaikan harga sawit ini mendorong perbaikan pendapatan petani sawit, khususnya mitra swadaya.

"Kami selalu berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam penetapan harga. Hal ini dilakukan agar petani mendapatkan harga yang layak dan sesuai dengan regulasi," ujarnya.

Untuk periode 9–15 Juli 2025, indeks K yang digunakan sebesar 92,09%. Harga cangkang juga ditetapkan sebesar Rp25,06 per kilogram untuk satu bulan ke depan.

Sementara itu, harga rata-rata CPO KPBN periode ini tercatat Rp13.783,33 per kilogram dan kernel Rp10.155 per kilogram. Harga CPO lokal tertinggi tercatat di PT Salim Ivomas Pratama Sungai Dua (Rohil) sebesar Rp13.850 per kilogram.

Defris juga menegaskan perbaikan tata kelola harga yang dilakukan tim penetapan harga didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

"Ini merupakan upaya serius semua pihak agar harga TBS lebih adil dan menguntungkan bagi petani. Pada akhirnya, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau," pungkasnya.

Dengan tren positif ini, diharapkan para petani sawit mitra swadaya semakin bersemangat dan semakin sejahtera.

Berikut daftar harga TBS sawit Riau pekan ini: