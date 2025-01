Antisipasi Inflasi, Pemprov Sumsel Segera Cek Bahan Pangan Jelang Imlek

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pekan ini akan mengecek ketersediaan bahan pangan menjelang libur panjang Isra Mikraj dan Imlek 2025.

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan stok bahan pangan saat libur panjang pekan depan.

Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga laju inflasi agar tetap terkendali dan dalam tren yang positif.

“Untuk libur itu sudah ada aturannya, tapi kita sudah antisipasi dari Kemendagri dan Bapanas sudah mengingatkan untuk ketersediaan pangan jangan sampai ada kekurangan,” ungkapnya, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya beberapa bahan pangan yang akan dimonitoring utamanya pada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih yang selalu menjadi sumber inflasi.

“Jadi, Insyaallah, kita [Pemprov] akan antisipasi, kita akan cek ke Pasar Induk Jakabaring,” kata Elen.

Sementara itu, berdasarkan pantauan harga di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Palembang, menunjukkan beberapa kebutuhan masih relatif stabil. Kecuali pada komoditas cabai yang cukup fluktuatif sejak sebulan terakhir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumsel Ruzuan Effendi menyebut penyebab harga cabai masih fluktuatif dikarenakan jumlah produksi yang berkurang pada musim penghujan.

“Dari sisi permintaan itu tetap. Tapi produksinya turun, sehingga harganya tinggi,” ujarnya.

Diketahui, per hari ini, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Palembang berkisar Rp70.000 sampai R75.000 per Kg. Atau menurun dari harga sehari sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per Kg.

Adapun untuk jenis cabai merah keriting masih di harga Rp65.000 per Kg, beras medium Rp13.000 per Kg, dan beras premium Rp15.000 per Kg.

Kemudian untuk harga bawang merah Rp36.000 sampai Rp40.000 per Kg dan bawang putih Rp40.000 per Kg. Daging ayam ras Rp30.000 per Kg, gula pasir curah Rp17.000 per Kg, gula pasir kemasan Rp18.000 per Kg.

Selanjutnya minyak goreng curah dan kemasan Rp19.000 per liter, daging sapi Rp140 ribu per Kg, serta telur Rp26.000 per Kg.