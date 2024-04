Riau Didorong Lobi Pengembangan Pulau Rupat ke Pusat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau didorong untuk melobi pemerintah pusat agar mau mengembangkan dan membangun berbagai infrastruktur pendukung guna memajukan pariwisata di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau Dede Firmansyah menyebutkan Rupat punya potensi untuk dijadikan wisata unggulan di Riau dan Sumatra dengan berbagai kelebihan yang ada di kawasan itu.

"Ada peluang besar pengembangan wisata dengan fokus membangun infrastruktur pendukung di Rupat, karena sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak 2011 silam, tapi belum dimaksimalkan pembangunannya sampai sekarang," ungkapnya Selasa (30/4/2024).

Rupat diketahui memiliki potensi sebagai obyek pariwisata unggulan di Indonesia karena memiliki pantai dengan hamparan pasir putih yang panjangnya sekitar 17 kilometer.

Selain objek wisata pantai, Rupat juga memiliki atraksi budaya seperti Tari Zapin Api sebagai daya tarik bagi wisatawan saat berkunjung ke pulau yang berbatas langsung dengan negara jiran Malaysia itu.

Menurutnya Rupat sudah sejak lama menjadi andalan wisata bagi warga di wilayah pesisir Riau dan sekitarnya. Warga dari Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan hingga ke Kampar kerap berkunjung dan berlibur ke pulau itu pada momen hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

Namun masih banyak kendala yang dihadapi para tamu saat berkunjung ke pulau itu. Mulai dari moda transportasi penghubung yang menggunakan kapal Roro, dimana pelayanan kapal juga punya daya angkut yang terbatas.

Selanjutnya jalan akses dari wilayah Rupat Selatan dan Rupat Utara, hingga kesiapan akomodasi seperti penginapan, restoran hingga pusat belanja yang belum optimal menjadi sebagian pekerjaan rumah yang mesti dibenahi untuk mengembangkan wisata Rupat sebagai salah satu destinasi tujuan pelancong kedepannya.

"Kami meyakini kalau ini mendapatkan perhatian dan dibenahi dengan maksimal, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan sampai ke kabupaten berkolaborasi dalam pengembangan Rupat ini akan menjadi tujuan wisata unggulan tidak hanya bagi Riau tapi juga bagi Indonesia," pungkasnya.

