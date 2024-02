Penumpang Bandara SMB II Palembang Melonjak 28,5% Saat Liburan Long Weekend

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG — Trafik penumpang pesawat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menunjukkan lonjakan yang signifikan selama momen libur panjang pekan lalu.

Executive General Manager Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Iwan Winaya Mahdar mengungkapkan jumlah penumpang pesawat yang biasanya berkisar 7.000 an per hari mengalami peningkatan mencapai 9.000 per hari.

Secara persentase, total penumpang tersebut meningkat sekitar 28,5% atau lebih besar dari perkirakan yang hanya sebesar 13%.

“Iya ada [peningkatan] per harinya, khususnya di tanggal 7,8,9,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/2/2024).

Secara lebih rinci, jumlah penumpang di SMB II Palembang mulai tanggal 7 Februari sebanyak 9.566 pax, 8 Februari 9,941 pax, 9 Februari 7,230 pax, 10 Februari 5,182 pax dan 11 Februari sebanyak 9.019 pax.

Kondisi itu, sejalan dengan pergerakan pesawat atau aircraft movement yang juga mengalami peningkatan dari rata-rata sebanyak 45-48 menjadi 51-58.

“Meski meningkat, tapi kita tidak ada permintaan extra flight,” tegasnya.

Lebih lanjut, imbuh Iwan, terdapat tiga tujuan penerbangan terbanyak dari SMB II Palembang selama momen libur. Ketiganya yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, dan Bandar Udara Internasional Hang Nadim.

"Terbanyak ke CGK, Halim Perdanakusuma dan ketiga itu ke Batam," pungkasnya.

