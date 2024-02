Harga Daging Ayam dan Beras di Palembang Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga dua komoditas di Sumatra Selatan yakni beras dan daging ayam ras kompak mengalami kenaikan usai berlangsungnya momen libur panjang Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek 2024.

Berdasarkan daftar perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang, per Senin (12/2/2024) daging ayam ras naik menjadi Rp35.000 per kilogram dari yang sebelumnya berkisar Rp30.000-Rp35.000 per kilogram.

Begitu pula dengan beras, dari sebelumnya seharga Rp12.000 per kilogram untuk jenis medium dan Rp14.500 per kilogram untuk premium. Hari ini, beras medium di Palembang merangkak naik di angka Rp13.000 per kilogram dan premium Rp15.000 per kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatra Selatan (Sumsel) Ruzuan Effendi mengungkapkan lonjakan harga itu tidak hanya terjadi di Sumsel, tetapi hampir di semua wilayah.

Menurutnya, kondisi itu merupakan bagian dari fenomena sementara, terlebih jelang momen pesta demokrasi mendatang. “Bukan hanya kita [Sumsel], dan saya melihat ini fenomena sementara,” katanya saat dihubungi, Senin (12/2/2024).

Ruzuan menekankan, gejolak harga yang terjadi juga tidak berkaitan dengan ketersediaan stok barang. Hanya saja memang dipengaruhi oleh tingginya jumlah permintaan dari masyarakat. “Secara ketersediaan tidak ada masalah, tapi memang permintaan saja yang naik,” tegasnya.

Adapun perkembangan harga untuk kebutuhan pokok lainnya meliputi gula pasir curah dan kemasan Rp17.000-Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah dan kemasan Rp17.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp26.000 per kilogram.

Lalu untuk komoditi bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit dan burung Rp60.000 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News