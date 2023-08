Bank Sumsel Babel Raih Penghargaan Bidang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bank Sumsel Babel berhasil menyisihkan 400 perusahaan se-Indonesia sehingga diberikan penghargaan The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023.

Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Sumsel Babel menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam penerapan tata kelola perusahaan (governance), risiko (risk), dan kepatuhan (compliance).

Penghargaan yang diberikan pada acara GRC & Performance Excellence 2023 ini diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Dalam pelaksanaan penilaian dan penjurian yang dilakukan oleh pakar ekonomi terkemuka di Indonesia, Bank Sumsel Babel berhasil menyisihkan 400 perusahaan se-Indonesia sehingga diberikan penghargaan The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023.

Tidak hanya itu, atas keberhasilan kinerjanya, Bank Sumsel Babel juga diberikan penghargaan The Best GRC for Corporate Finance 2023 dan The Best Chief Risk & Compliance Officer 2023 juga diberikan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel Mustakim atas keberhasilan penerapan GRC di Bank Sumsel Babel.

“Kami akan terus berkomitmen dalam penyempurnaan implementasi GRC untuk pengembangan penerapan GRC, merealisasikan program yang meningkatkan komitmen karyawan dalam penerapan GRC, serta peningkatan kualitas transparansi informasi,” ujar Mustakim dalam keterangan pers, Kamis (31/8/2023).

Terpisah, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin mengungkapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada Bank Sumsel Babel.

“Kami juga menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pemegang saham dan seluruh insan BSB atas dukungan yang selalu diberikan kepada Bank Sumsel Babel,” tuturnya.

