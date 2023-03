Malaysia Pengimpor Terbesar di Sumbar pada Januari 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai impor yang tercatat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur selama Januari 2023 sebesar US$22,27 juta.

Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati mengatakan nilai impor sebesar US$22,27 juta itu menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 8,98 persen dibandingkan dengan impor Desember 2022 yang tercatat senilai US$20,43 juta.

Sementara itu jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya nilai impor pada Januari 2023 turun 48,82 persen.

Dari beberapa golongan barang, impor pada Januari 2023 yang terbesar adalah golongan bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$9,01 juta.

Golongan bahan bakar mineral (HS 27) yang diimpor adalah golongan Motor spirit, unleaded, of RON 90 and above but below RON 97, unblended.

Impor bahan bakar mineral mendominasi impor Sumatera Barat pada Januari 2023, yaitu 40,46 persen.

"Dari total impor pada Januari 2023 terlihat impor terbesar berasal dari Malaysia senilai US$9,03 juta," ujarnya, Jumat (3/3/2023)

Herum menjelaskan impor dari Malaysia didominasi oleh golongan bahan bakar mineral (HS 27), yaitu Motor spirit, unleaded, of RON 90 and above but below RON 97, unblended.

Impor dari Malaysia mendominasi impor Sumatera Barat pada Januari 2023, yaitu 40,57 persen dari total impor.

"Jadi impor pada Januari 2023 senilai US$22,27 juta itu, sebagian besar merupakan golongan bahan baku/penolong. Impor golongan bahan baku/penolong ini mengalami penurunan sebesar 1,65 persen dibanding dengan bulan sebelumnya," sebut dia.

