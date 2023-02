Antisipasi Inflasi, Bank Indonesia dan Pemkab Kampar Gelar Pasar Murah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Bank Indonesia bersama Pemda Kabupaten Kampar melaksanakan program pasar murah, sebagai salah satu bentuk upaya antisipasi kenaikan inflasi di wilayah tersebut.

Kepala Bank Indonesia Provinsi Riau Muhamad Nur mengatakan dengan adanya program ini, masyarakat sekitar menjadi makin mudah dalam mendapatkan bahan pangan murah.

"Tentu ini sangat membantu masyarakat sekitar, dengan dukungan BI dan juga BRK Syariah yang memberikan diskon atau voucher belanja bagi warga dengan menggunakan transaksi QRIS," ujarnya, Senin (27/2/2023).

Dia memaparkan ada beberapa bahan pangan strategis yang ditawarkan di pasar murah ini, diantaranya adalah beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, tepung terigu, dan gula pasir.

Kemudian harga yang ditawarkan juga lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Misalnya untuk harga telur ayam dijual Rp40.000 per papan, sedangkan di pasaran saat ini dijual di angka Rp54.000. Kemudian untuk bawang dan cabai dijual Rp28.000 per kilogram serta Rp40.000 per kilogram.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kampar Kamsol mengatakan stabilitas inflasi ini menjadi hal penting yang harus dijaga, dan dia mengakui memang ada gejolak harga untuk beberapa komoditas seperti beras.

"Misalnya beras itu saat ini ada persoalan dimana sawah padi hasilnya banyak namun petani menahan gabah untuk menunggu hasil panen sekali lagi, barulah hasil panen itu dijual. Kami meminta agar hasil panen ini tidak ditahan karena memang ada risiko apabila gabah disimpan dalam waktu lama," ungkapnya.

Di sisi harga jual, beras menurutnya memang tinggi dan harga gabah misalnya di angka Rp6.000 sampai Rp7.000 perkilogram, sedangkan beras kampung tersebut bisa mencapai Rp17.000, sedangkan harga jual beras premium saat ini di rentang harga Rp15.000.

