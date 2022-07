Naik Tipis, Berikut Daftar Harga TBS Kelapa Sawit di Sumut Pekan Ini

Untuk TBS kelapa sawit dari pohon berusia 10-20 tahun ditetapkan seharga Rp1.735,37 per kilogram. Harganya naik Rp91,20 per kilogram dibanding pekan lalu yang ditetapkan senilai Rp1.644,17 per kilogram.