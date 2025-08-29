Dukung Asta Cita Presiden, Muba Bersinergi dengan Tim Ekspedisi Patriot Undip

Pemkab Muba menggelar pertemuan dengan Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Diponegoro (Undip) di Ruang Rapat Disnakertrans Muba pada Kamis (28/8/2025).

Bisnis.com, SEKAYU – Pemkab Musi Banyuasin (Muba) menggelar pertemuan hangat dengan Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Diponegoro (Undip) di Ruang Rapat Disnakertrans Muba pada Kamis (28/8/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan mendorong transformasi menuju kemandirian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba, Herryandi Sinulingga AP, mengatakan kehadiran tim ini sangat berarti dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat transmigran, khususnya di kawasan Air Balui, Jud, dan Nganti.

Ia menekankan bahwa dukungan dari masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan komprehensif.

Dalam rapat tersebut, hadir berbagai pejabat dan perwakilan, termasuk Sekdinsos Muba Yuliarto yang mendukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Perwakilan Kodim 0401 Muba, Apriyatna Wijaya, serta Perwakilan Polres Muba, Nazaruddin, juga menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung kegiatan ini demi kepentingan masyarakat.

Kades Jud 1 Bustamik dan Pemdes Air Balui yang diwakili oleh Sobirin, turut hadir memberikan dukungan. Suryanti dan Lydia dari Bappeda Muba serta Zulfa dari Dikbud Muba juga hadir untuk memastikan kolaborasi yang baik dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Secara terpisah, Bupati Muba M. Toha Tohet memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Tim Ekspedisi Patriot. Ia berharap hasil penelitian dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan.

“Dengan visi Muba Maju Lebih Cepat, Pemkab Muba berkomitmen menggandeng semua pihak untuk mengoptimalkan manfaat program transmigrasi,” ujarnya.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot 1 L M Sabri menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemkab Muba dan antusiasme masyarakat setempat. Ia menekankan komitmen tim untuk melaksanakan penelitian secara profesional agar menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat.

“Kami melihat potensi yang luar biasa di Desa Air Balui dan berharap penelitian ini dapat memberikan solusi yang tepat,” jelasnya.

Camat Sanga Desa, Hendrik (Leok), juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh kegiatan ini. “Kami akan men-support sepenuhnya, terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.

Dengan kerja sama yang solid antara Pemkab Muba, masyarakat, dan Tim Ekspedisi Patriot, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigran, khususnya di Kecamatan Sanga Desa.