Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

APBD Riau surplus Rp1,42 triliun hingga Juli 2025 meski pendapatan dan belanja terkontraksi. Pendapatan transfer turun, namun LLPdyS tumbuh 73,94%.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 15:28
Share
Festival Pacu Jalur di Riau. / kotajalur.kuansing.go.id/
Festival Pacu Jalur di Riau. / kotajalur.kuansing.go.id/

Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau hingga 31 Juli 2025 mencatatkan realisasi pendapatan Rp15,80 triliun atau 42,48% dari pagu. Namun, capaian ini mengalami kontraksi 9,51% (year on year/YoY).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan penurunan tersebut disebabkan turunnya beberapa komponen penerimaan. Pendapatan transfer tercatat terkontraksi 10,29% (YoY), transfer antar daerah turun 32,13% (YoY), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 4,95% (YoY). Meski begitu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPdyS) justru tumbuh signifikan 73,94% (YoY).

“Secara umum, penurunan realisasi pendapatan daerah lebih dipengaruhi oleh melemahnya komponen transfer, baik dari pusat maupun antar daerah. Meski demikian, beberapa pos pendapatan lain masih menunjukkan tren positif,” ujarnya Jumat (29/8/2025).

Sementara di sisi belanja, realisasi APBD Riau mencapai Rp14,38 triliun atau 37,32% dari target, dengan porsi terbesar berasal dari belanja operasi dengan kontribusi 42,12%.

Belanja daerah justru turun 15,84% (YoY), dipengaruhi kontraksi pada hampir seluruh komponen, di antaranya belanja transfer yang turun 24,31% (YoY) khususnya belanja bagi hasil 47,12%, belanja modal yang anjlok 57,56% (YoY), serta belanja operasi turun 9% (YoY) terutama belanja barang dan jasa yang susut 14,07%.

Menariknya, meski realisasi pendapatan dan belanja sama-sama terkontraksi, APBD Riau hingga Juli 2025 justru mencatatkan surplus Rp1,42 triliun, berbanding terbalik dengan target pagu yang diproyeksikan defisit. Adapun pembiayaan daerah pada Juli 2025 tercatat Rp144,29 miliar di lingkup Provinsi Riau.

Baca Juga

“Dengan adanya surplus ini, kami berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan ruang fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Sebelumnya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga Juli 2025 mencatatkan pertumbuhan signifikan di sisi pendapatan. Total pendapatan negara yang masuk mencapai Rp13,53 triliun, tumbuh 38,85% dibanding periode yang sama tahun 2024 (YoY).

Heni menjelaskan pertumbuhan pendapatan ini terutama disumbang oleh penerimaan Bea Keluar yang melonjak 549,51% (YoY) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik 346,45% (YoY).

“Meski demikian, pendapatan pajak justru terkontraksi 5,71% akibat penurunan penerimaan dari PPN dan PPh,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan Bea Cukai mencatat pertumbuhan tinggi dengan capaian Rp5,03 triliun atau setara 549,51% dari target tahunan. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp736,08 miliar, turun tipis 0,68% dibandingkan tahun sebelumnya.

Heni menjelaskan, khusus PNBP yang bersumber dari pelaksanaan lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan pengurusan piutang, pada Juli 2025 mencapai Rp20,18 miliar atau meningkat 18,7% (month to month/MtM). Hingga Juli, total penerimaan negara dari pos ini sudah mencapai Rp577,8 miliar atau 86% dari target 2025 yang ditetapkan Rp671,3 miliar.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara di Riau tercatat Rp16,70 triliun atau terkontraksi 3,30% (YoY). Belanja Pemerintah Pusat turun 21,68% seiring penurunan pagu anggaran, meski belanja pegawai tetap mencatat pertumbuhan.

Adapun, belanja transfer ke daerah justru tumbuh 4,10% (YoY) dengan realisasi Rp12,82 triliun. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,39% dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 10,88%.

Secara keseluruhan, neraca APBN Regional Riau pada Juli 2025 masih mencatat defisit sebesar Rp3,16 triliun.

“Dengan tren ini, kami terus memantau agar pertumbuhan pendapatan bisa berkelanjutan, sementara belanja tetap diarahkan mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pendapatan Negara di Riau Tumbuh 38,85%, Nilainya Mencapai Rp13,53 Triliun

Pendapatan Negara di Riau Tumbuh 38,85%, Nilainya Mencapai Rp13,53 Triliun

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

Pemda Diminta Genjot Belanja, Prabowo: Kita Baru 15% dari PDB

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

BI Sebut QRIS Berhasil Dongkrak PAD hingga Lima Kali Lipat

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

Target Penerimaan Pajak di Jatim Capai Rp277,31 Triliun

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

Komisi II DPR Minta Dukungan dari Pendapatan Negara, Bukan Bantuan Tidak Jelas

Komisi II DPR Minta Dukungan dari Pendapatan Negara, Bukan Bantuan Tidak Jelas

Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

Potensi Rp400 Triliun, Golkar: Zakat-Wakaf Bisa Genjot Penerimaan Negara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port
Kabar Sumatra
20 menit yang lalu

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun
Bisnis Sumatra
55 menit yang lalu

Hingga Juli 2025, APBD di Provinsi Riau Catat Surplus Rp1,42 Triliun

Pabrik Pengolahan Kelapa di Banyuasin senilai Rp500 Miliar Groundbreaking Akhir 2025
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Pabrik Pengolahan Kelapa di Banyuasin senilai Rp500 Miliar Groundbreaking Akhir 2025

Pendapatan Negara di Riau Tumbuh 38,85%, Nilainya Mencapai Rp13,53 Triliun
Bisnis Sumatra
1 jam yang lalu

Pendapatan Negara di Riau Tumbuh 38,85%, Nilainya Mencapai Rp13,53 Triliun

Sentra Bawang Merah di Sumbar Mulai Terapkan Agriculture Electrifying
Bisnis Sumatra
2 jam yang lalu

Sentra Bawang Merah di Sumbar Mulai Terapkan Agriculture Electrifying

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dua Waduk di Batam Terancam Sedimentasi, BP Batam Lakukan Pengerukan Tahun Depan

2

Belanja Negara di Sumbar Anjlok 9,84% per Akhir Agustus 2025

3

Dharmasraya Sumbar Diusulkan jadi Kawasan Transmigrasi Nasional

4

Raksasa Konstruksi Asal China Jajaki Investasi Pembangunan Jembatan Babin

5

Mangkrak Bertahun-tahun, Pasar Cinde Ditarget Konstruksi Tahun 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dua Waduk di Batam Terancam Sedimentasi, BP Batam Lakukan Pengerukan Tahun Depan

2

Belanja Negara di Sumbar Anjlok 9,84% per Akhir Agustus 2025

3

Dharmasraya Sumbar Diusulkan jadi Kawasan Transmigrasi Nasional

4

Raksasa Konstruksi Asal China Jajaki Investasi Pembangunan Jembatan Babin

5

Mangkrak Bertahun-tahun, Pasar Cinde Ditarget Konstruksi Tahun 2026