Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Harga sawit Riau naik, pekan ini Rp3.690,95/Kg. Kenaikan didorong oleh harga CPO dan kernel. Penetapan harga dilakukan Dinas Perkebunan Riau.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 06:41
Pekerja menata kelapa sawit saat panen. / Bisnis-Arief Hermawan P
Pekerja menata kelapa sawit saat panen. / Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, PEKANBARU — Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. 

Berdasarkan hasil penetapan harga kelapa sawit periode 27 Agustus—2 September 2025 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan bahwa untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp11,93 per kilogram atau mencapai 0,32% dari harga periode lalu. 

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp3.690,95 per kilogram dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan, dengan harga cangkang berlaku untuk satu bulan ke depan dengan harga sebesar Rp17,20 per kilogram," ujarnya Rabu (27/8/2025).

Kemudian pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 93,02%, harga penjualan CPO pekan ini naik sebesar Rp25,37 dan kernel pekan ini naik sebesar Rp141,20 dari pekan lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan Nomor 01/2018 pasal 8 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp14.663,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp13.680,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” sebutnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra. 

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Berikut harga TBS Kelapa Sawit kemitraan plasma Provinsi Riau pekan ini, periode 27 Agustus—2 September 2025:

  • Umur 3 tahun: Rp2.849,30
  • Umur 4 tahun: Rp3.225,89
  • Umur 5 tahun: Rp3.417,63
  • Umur 6 tahun: Rp3.565,86
  • Umur 7 tahun: Rp3.643,16
  • Umur 8 tahun: Rp3.686,14
  • Umur 9 tahun: Rp3.690,95
  • Umur 10—20 tahun: Rp3.671,68
  • Umur 21 tahun: Rp3.614,68
  • Umur 22 tahun: Rp3.560,22
  • Umur 23 tahun: Rp3.501,86
  • Umur 24 tahun: Rp3.437,98
  • Umur 25 tahun: Rp3.366,05

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Wibi Pangestu Pratama

