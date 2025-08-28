Bisnis Indonesia Premium
Mangkrak Bertahun-tahun, Pasar Cinde Ditarget Konstruksi Tahun 2026

Gubernur telah memberikan arahan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan alokasi anggaran untuk realisasi proyek tersebut.
Husnul Iga Puspita
Husnul Iga Puspita - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:27
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru/Bisnis-Husnul
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru/Bisnis-Husnul

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menargetkan pembangunan Pasar Cinde di Kota Palembang akan dilaksanakan pada 2026 mendatang. 

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pelaksanaan pembangunan Pasar Cinde harus mulai dijalankan dan selesai di tahun yang sama.

Dia juga telah memberikan arahan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan alokasi anggaran untuk realisasi proyek tersebut.

“Sudah saya instruksikan untuk menganggarkan tahun depan. Pembangunan harus running dan selesai dalam waktu setahun,” katanya, dikutip Kamis (28/8/2025).

Adapun pembangunan pasar itu nantinya akan menggunakan pembiayaan dari APBD Sumsel, bukan pendanaan dari kerjasama dengan pihak swasta. 

Deru mengharapkan cagar budaya yang masih tersisa di area itu tetap dipertahankan serta dikembangkan lagi ke depannya. 

Selain itu, dia juga menekankan agar pembangunan yang dilakukan tidak menghilangkan marwah Pasar Cinde sebagai pasar tradisional. 

“Fungsinya adalah pasar tradisional, tapi yang modern itu bangunannya,” katanya. 

Saat ini, imbuhnya, Pemerintah Provinsi Sumsel masih menunggu status hukum yang masih ditangani untuk selanjutnya masuk ke dalam tahapan pembangunan. 

"Pembangunan Pasar Cinde ini kita tinggal menunggu legal opinion dari Kejati," tutupnya.

Penulis : Husnul Iga Puspita
Editor : Ajijah

