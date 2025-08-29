Bisnis Indonesia Premium
Insan Pusri Hadirkan 1.637 Inovasi, Dorong Budaya Inovasi Berkelanjutan

PT Pusri Palembang menggelar SRINOVA 2025, menghasilkan 1.637 inovasi dari berbagai bidang, menekankan budaya inovasi berkelanjutan dan daya saing perusahaan.
Jumat, 29 Agustus 2025 | 09:05
Jajaran Komisaris dan Direktur Pusri di kegiatan SRINOVA
Bisnis.com, PALEMBANG – PT Pusri Palembang sebagai bagian dari PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menggelar ajang inovasi tahunan SRINOVA (Sriwijaya Innovation Awards) 2025 dengan tema “Time Travel Innovation”. Tema ini menggambarkan filosofi Rewind, Remix, Reinvent yang mengajak Insan Pusri untuk belajar dari masa lalu, mencerminkan budaya eksperimen, serta berani melahirkan cara-cara baru untuk menjawab tantangan masa depan.

Pada SRINOVA 2025, sebanyak 1.637 inovasi lahir dari insan Pusri, mencakup bidang digitalisasi, sustainability, growth, hingga kategori baru yaitu Blue Ocean Strategy (BOS). Melalui seleksi sejak 15–17 Juli 2025 hingga puncak acara Innovation Exhibition & Grand Final pada 26 Agustus 2025, ajang ini berhasil menampilkan Top 20 Inovasi terbaik, termasuk 3 besar Blue Ocean Strategy Innovation.

Hadir dalam acara puncak inovasi tersebut jajaran Komisaris Utama Pusri, Siti Nurizka Puteri Jaya beserta jajaran Komisaris lainnya, Direksi Pusri yaitu Direktur Utama Maryono, Direktur Operasi & Produksi Sholikin, Direktur Keuangan & Umum R Eric Juliana Rachman, Direktur Manajemen Risiko, Panji Wintaneya Ruky , jajaran SVP dan VP, serta para inovator Pusri.

Direktur Utama Pusri, Maryono, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat inovasi insan Pusri. “Inovasi tidak hanya menjadi solusi bagi tantangan operasional, tetapi juga kunci daya saing Pusri ke depan. Dengan kreativitas dan keberanian untuk bertransformasi, kita mampu menghadirkan terobosan yang memberi dampak nyata, baik dari sisi efisiensi, keandalan pabrik, hingga peluang komersialisasi produk baru,” ujar Maryono.

Selain itu, SRINOVA 2025 juga menandai langkah strategis Pusri dalam mendorong keberlanjutan inovasi, antara lain dengan program inkubasi inovasi, pendaftaran kekayaan intelektual, serta dorongan untuk komersialisasi hasil inovasi. Pemenang SRINOVA juga akan dipersiapkan untuk berkompetisi di tingkat Pupuk Indonesia Group, yaitu melalui Pupuk Indonesia Quality & Innovation (PIQI) serta konvensi inovasi internasional.

Ketua Panitia SRINOVA 2025 yang juga SVP Transformasi Bisnis, Agus Waluyo, menambahkan bahwa tingkat partisipasi tahun ini meningkat signifikan.

“Keterlibatan karyawan pada ajan inovasi tahun ini mencapai 149,4% dari target, hal ini menunjukkan bahwa semangat inovasi telah menjadi budaya dan DNA di Pusri,” jelas Agus.

Pada Awarding Night SRINOVA 2025 yang digelar 26 Agustus 2025, diputuskan Grand Champion SRINOVA 2025 yaitu dari PKM Revenue dengan inovasi berjudul LIFT SCAN (Liftwheel Integrated Frequency Tracking & Scanning) adalah inovasi yang berfokus untuk meningkatkan revenue perusahaan dari jasa pelayanan pabrik.

LIFT-SCAN merupakan peralatan pemeriksaan kondisi tube reformer yang memiliki kemampuan mendeteksi jumlah penyebaran void & fissure serta mengukur perubahan diameter tube reformer yang diakibatkan proses creep pada tube reformer selama di operasikan. LIFT-SCAN akan mampu memberikan layanan pengujian tube reformer yang lebih akurat, efisien dan kompetitif sehingga berpotensi membuka peluang pasar baru di bidang jasa inspeksi pengujian tube reformer di Indonesia. Inovasi ini digagas oleh tim PKM Revenue dari Kompartemen Jaminan Kualitas Pemeliharaan bekerja sama dengan Departemen Keandalan dan Departemen Jasa Pelayanan Pabrik.

Maryono, mengapresiasi keberhasilan inovasi ini, “Dengan Inovasi LIFT-SCAN membuktikan bahwa Insan Pusri mampu menciptakan inovasi tidak hanya untuk efisiensi internal, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing perusahaan di sektor eksternal. Inilah bukti nyata bahwa inovasi Pusri semakin relevan dan memiliki nilai komersial tinggi,” ujar Maryono.

Maryono menutup dengan harapan agar seluruh insan Pusri terus mengasah kreativitas dan keberanian untuk menghadirkan solusi baru.
“Mari jadikan inovasi sebagai budaya kerja dan DNA Insan Pusri. Dengan semangat kolaborasi dan keberanian untuk bereksperimen, kita akan mampu menjawab setiap tantangan dan menjadikan Pusri semakin unggul di kancah nasional maupun internasional,” pungkas Maryono.

Penulis : Media Digital
